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Финансы

Чистая прибыль Сбербанка за первое полугодие превысила 727 млрд рублей

Ведомости

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 727,8 млрд руб. с начала года. Это следует из отчетности кредитной организации.

«Сегодня мы подводим итоги первой половины 2023 г. <...> Чистая прибыль за полгода составила 727,8 млрд руб. при рентабельности капитала в 24,7%», – сказано в сообщении. 

По данным банка, чистая прибыль в июне составила 138,8 млрд руб. Это произошло благодаря тому, что Сбербанк закрыл сделку по продаже дочерней компании в Австрии Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG). 

​​С начала года совокупный кредитный портфель банка увеличился на 11,5%. Розничный кредитный портфель в июне показал рост на 2,6%, с начала года 12,4%. Частным клиентам Сбербанка было выдано рекордный объем средств за всю историю организации – 720 млрд руб. Главным драйвером остается ипотека. В июне банк выдал кредитов на 8,5 млрд руб., с начала года – на 1,8 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель в мае вырос на 2,9%, с начала года – на 11%.

В организации также отметили рост чистого процентного дохода – на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,064 трлн руб. В Сбербанке объяснили это эффектом низкой базы прошлого года и ростом бизнеса в этом году. 

Помимо этого, по итогам первого полугодия чистый комиссионный доход Сбербанка вырос на 18,2%, до 322,7 млрд руб. благодаря «росту объемов эквайринга и изменения условий на рынке платежных карт». 

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В марте 2023 г. Греф не исключил, что прибыль Сбербанка в 2023 г. может приблизиться к докризисным уровням. Он добавил, что результат будет зависеть от ситуации в экономике. По итогам 2022 г. чистая прибыль Сбербанка по РСБУ упала на 75,7%, составив 300,2 млрд руб. против рекордных 1,237 трлн руб. в 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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