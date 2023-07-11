Чистая прибыль Сбербанка за первое полугодие превысила 727 млрд рублей

​​С начала года совокупный кредитный портфель банка увеличился на 11,5%. Розничный кредитный портфель в июне показал рост на 2,6%, с начала года 12,4%. Частным клиентам Сбербанка было выдано рекордный объем средств за всю историю организации – 720 млрд руб. Главным драйвером остается ипотека. В июне банк выдал кредитов на 8,5 млрд руб., с начала года – на 1,8 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель в мае вырос на 2,9%, с начала года – на 11%.