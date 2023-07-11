Чистая прибыль Сбербанка за первое полугодие превысила 727 млрд рублей
Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 727,8 млрд руб. с начала года. Это следует из отчетности кредитной организации.
«Сегодня мы подводим итоги первой половины 2023 г. <...> Чистая прибыль за полгода составила 727,8 млрд руб. при рентабельности капитала в 24,7%», – сказано в сообщении.
По данным банка, чистая прибыль в июне составила 138,8 млрд руб. Это произошло благодаря тому, что Сбербанк закрыл сделку по продаже дочерней компании в Австрии Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG).
С начала года совокупный кредитный портфель банка увеличился на 11,5%. Розничный кредитный портфель в июне показал рост на 2,6%, с начала года 12,4%. Частным клиентам Сбербанка было выдано рекордный объем средств за всю историю организации – 720 млрд руб. Главным драйвером остается ипотека. В июне банк выдал кредитов на 8,5 млрд руб., с начала года – на 1,8 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель в мае вырос на 2,9%, с начала года – на 11%.
В организации также отметили рост чистого процентного дохода – на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,064 трлн руб. В Сбербанке объяснили это эффектом низкой базы прошлого года и ростом бизнеса в этом году.
Помимо этого, по итогам первого полугодия чистый комиссионный доход Сбербанка вырос на 18,2%, до 322,7 млрд руб. благодаря «росту объемов эквайринга и изменения условий на рынке платежных карт».
В марте 2023 г. Греф не исключил, что прибыль Сбербанка в 2023 г. может приблизиться к докризисным уровням. Он добавил, что результат будет зависеть от ситуации в экономике. По итогам 2022 г. чистая прибыль Сбербанка по РСБУ упала на 75,7%, составив 300,2 млрд руб. против рекордных 1,237 трлн руб. в 2021 г.