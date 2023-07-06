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Финансы

Сбербанк начал отказывать некоторым клиентам в потребкредитах из-за ограничений ЦБ

Ведомости

Сбербанк начал отказывать в выдаче потребительских кредитов ряду клиентов в связи с введением Банком России макропруденциальных лимитов (МПЛ). Об этом сообщил старший вице-президент банка Джангир Джангиров в ходе Финансового конгресса ЦБ.

МПЛ были введены регулятором с января этого года и направлены на ограничение выдачи кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузкой (ПДН, отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к его среднемесячному доходу). На III квартал у банков на заемщиков с ПДН выше 80% не должно приходиться более 20% от всех выданных за квартал займов.

«У нас доля кредитов с ПДН больше 80% была больше лимита, поэтому для нас введение МПЛ оказало воздействие. Мы сейчас вынуждены отказывать по тем кредитам, по которым раньше давали одобрение и давали одобрение, потому что понимали, что нагрузка для данного конкретного клиента возможная», – рассказал Джангиров.

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Предправления Сбербанка Герман Греф в свою очередь отметил, что банк сокращает количество заемщиков с высоким ПДН до установленных ЦБ нормативов.

«Аллокация капитала настолько большая, это становится невыгодным. Регулирование ЦБ достаточно дестимулирующее, чтобы нам было это невыгодно делать, поэтому мы в течение нескольких месяцев, в моменте это не сделать, у нас небольшая доля была с превышением 25%, мы уже вошли в нормальный регулируемый коридор», – пояснил он.

Газпромбанк внедрил плотный ежедневный мониторинг для соблюдения лимита, отметила также первый вице-президент банка Наталия Пузырникова. ГПБ не видит больших рисков от кредитов с ПДН выше 80%, добавила она.

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В конце мая ЦБ сократил МПЛ для III квартала на 5 п. п. по сравнению со значениями для II квартала. Теперь у МФО на заемщиков с нагрузкой выше 80% не должно приходиться более 30% от всех выданных за квартал займов, для банков – более 20%. Какими будут МПЛ в IV квартале, регулятор примет решение в августе. По оценке ЦБ считают, установление МПЛ с начала года не привело к стагнации портфеля необеспеченных потребительских кредитов. Рост задолженности в I квартале составил 2,5%, а количество поданных заявок на кредит увеличилось на 15% по сравнению с IV кварталом 2022 г.

Как писали ранее «Ведомости», введенные МПЛ на выдачу кредитов привели к тому, что МФО стали предлагать закредитованным клиентам меньшие суммы, но не отказывать в предоставлении займа. За счет этого объем выдач в I квартале 2023 г. снизился на 3–15%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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