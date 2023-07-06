Сбербанк начал отказывать некоторым клиентам в потребкредитах из-за ограничений ЦБ

В конце мая ЦБ сократил МПЛ для III квартала на 5 п. п. по сравнению со значениями для II квартала. Теперь у МФО на заемщиков с нагрузкой выше 80% не должно приходиться более 30% от всех выданных за квартал займов, для банков – более 20%. Какими будут МПЛ в IV квартале, регулятор примет решение в августе. По оценке ЦБ считают, установление МПЛ с начала года не привело к стагнации портфеля необеспеченных потребительских кредитов. Рост задолженности в I квартале составил 2,5%, а количество поданных заявок на кредит увеличилось на 15% по сравнению с IV кварталом 2022 г.