Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля

В ЦБ пояснили, что цифровой рубль создается прежде всего как еще одно средство для платежей и переводов. В связи с этим в законе говорится, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. «Кроме того, в законе закладывается основа для развития платформы цифрового рубля, в том числе в области трансграничного взаимодействия», – пояснил регулятор.