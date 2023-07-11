Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля
Государственная дума приняла базовый закон о внедрении цифрового рубля.
Законопроект закрепляет понятия «платформа цифрового рубля», «цифровой счет (кошелек)», «участник платформы цифрового рубля» и «пользователь платформы цифрового рубля». За Банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля, также регулятор будет отвечать за сохранность цифровых рублей, организацию и обеспечение функционирования платформы.
В ЦБ пояснили, что цифровой рубль создается прежде всего как еще одно средство для платежей и переводов. В связи с этим в законе говорится, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. «Кроме того, в законе закладывается основа для развития платформы цифрового рубля, в том числе в области трансграничного взаимодействия», – пояснил регулятор.
Совет директоров Банка России определит правила платформы, тарифы на операции и сроки их проведения. В ЦБ отметили, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа.
Основные положения закона вступят в силу с 1 августа 2023 г., напомнили в ЦБ.
Документ был внесен в Госдуму 29 декабря 2022 г. В первом чтении был принят в марте. Авторы законопроекта – группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым и группа сенаторов, включая Андрея Клишаса и Николая Журавлева.
Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова ранее сообщала, что цифровой рубль станет доступен для использования всем россиянам к 2025–2027 гг. Она добавила, что в 2023 и 2024 гг. цифровой рубль будет использоваться «в режиме пилотирования, с очень ограниченным количеством клиентов и операций». По ее словам, разработка «некой дорожной карты» ожидается только в 2025 г. Полномасштабное же внедрение цифрового рубля займет несколько лет, добавила первый зампред ЦБ. Делать это быстрее нет необходимости, отметила она.