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Финансы

Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля

Ведомости

Государственная дума приняла базовый закон о внедрении цифрового рубля.

Законопроект закрепляет понятия «платформа цифрового рубля», «цифровой счет (кошелек)», «участник платформы цифрового рубля» и «пользователь платформы цифрового рубля». За Банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля, также регулятор будет отвечать за сохранность цифровых рублей, организацию и обеспечение функционирования платформы.

В ЦБ пояснили, что цифровой рубль создается прежде всего как еще одно средство для платежей и переводов. В связи с этим в законе говорится, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. «Кроме того, в законе закладывается основа для развития платформы цифрового рубля, в том числе в области трансграничного взаимодействия», – пояснил регулятор.

Совет директоров Банка России определит правила платформы, тарифы на операции и сроки их проведения. В ЦБ отметили, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа.

Основные положения закона вступят в силу с 1 августа 2023 г., напомнили в ЦБ.

Документ был внесен в Госдуму 29 декабря 2022 г. В первом чтении был принят в марте. Авторы законопроекта – группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым и группа сенаторов, включая Андрея Клишаса и Николая Журавлева.

Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова ранее сообщала, что цифровой рубль станет доступен для использования всем россиянам к 2025–2027 гг. Она добавила, что в 2023 и 2024 гг. цифровой рубль будет использоваться «в режиме пилотирования, с очень ограниченным количеством клиентов и операций». По ее словам, разработка «некой дорожной карты» ожидается только в 2025 г. Полномасштабное же внедрение цифрового рубля займет несколько лет, добавила первый зампред ЦБ. Делать это быстрее нет необходимости, отметила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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