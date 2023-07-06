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ЦБ анонсировал введение цифрового рубля к 2027 году

Ведомости

Цифровой рубль станет доступен для использования всем россиянам к 2025–2027 гг. Об этом первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила в интервью Forbes.

«Думаю, что все граждане смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025-2027 годов. Но это в том числе зависит и от банков, которые мы будем подключать к платформе: этот процесс тоже поэтапный», – сказала она.

Скоробогатова добавила, что в 2023 и 2024 гг. цифровой рубль будет использоваться «в режиме пилотирования,  с очень ограниченным количеством клиентов и операций». По ее словам, разработка «некой дорожной карты» ожидается только в 2025 г. 

Полномасштабное же внедрение цифрового рубля займет несколько лет, добавила первый зампред ЦБ. Делать это быстрее нет необходимости, отметила она.

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В мае прошлого года Скоробогатова сообщила, что ЦБ может начать тестирование цифрового рубля с апреля 2023 г. Для этого необходимо принять соответствующий законопроект, который вводит цифровой рубль в правовое поле. На данный момент документ одобрен в первом чтении, авторы вносят поправки ко второму чтению.

В апреле председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что после пилотирования цифрового рубля на небольшом количестве клиентов Банк России сможет предложить его всем. Она подчеркнула, что Банк России продолжит наряду с цифровым рублем развивать и наличное денежное обращение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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