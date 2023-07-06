ЦБ анонсировал введение цифрового рубля к 2027 году
Цифровой рубль станет доступен для использования всем россиянам к 2025–2027 гг. Об этом первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила в интервью Forbes.
«Думаю, что все граждане смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025-2027 годов. Но это в том числе зависит и от банков, которые мы будем подключать к платформе: этот процесс тоже поэтапный», – сказала она.
Скоробогатова добавила, что в 2023 и 2024 гг. цифровой рубль будет использоваться «в режиме пилотирования, с очень ограниченным количеством клиентов и операций». По ее словам, разработка «некой дорожной карты» ожидается только в 2025 г.
Полномасштабное же внедрение цифрового рубля займет несколько лет, добавила первый зампред ЦБ. Делать это быстрее нет необходимости, отметила она.
В мае прошлого года Скоробогатова сообщила, что ЦБ может начать тестирование цифрового рубля с апреля 2023 г. Для этого необходимо принять соответствующий законопроект, который вводит цифровой рубль в правовое поле. На данный момент документ одобрен в первом чтении, авторы вносят поправки ко второму чтению.
В апреле председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что после пилотирования цифрового рубля на небольшом количестве клиентов Банк России сможет предложить его всем. Она подчеркнула, что Банк России продолжит наряду с цифровым рублем развивать и наличное денежное обращение.