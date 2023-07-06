ЦБ анонсировал введение цифрового рубля к 2027 году

«Думаю, что все граждане смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025-2027 годов. Но это в том числе зависит и от банков, которые мы будем подключать к платформе: этот процесс тоже поэтапный», – сказала она.