Лавров обсудил с главой МИД Таиланда вопрос приема карт «Мир» в стране
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил на встрече с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем возможность использования карт платежной системы «Мир». Об этом российский министр сообщил на церемонии открытия генерального консульства в городе Пхукет на одноименном острове.
«Сегодня с моим коллегой министром иностранных дел Таиланда мы говорили о том, чтобы карты российской платежной системы "Мир" использовались здесь без каких-либо проблем. Это придаст дополнительный импульс увеличению туристического потока», – сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).
Глава МИДа прибыл в Таиланд накануне, 14 июля. Пресс-служба министерства сообщала, что Лавров и Праматвинай проведут на Пхукете переговоры, в ходе которых обсудят в том числе перспективы наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей и расширение взаимодействия в области культуры и туризма.
В начале июля в ЦБ сообщили о планах вывести карты платежной системы «Мир» в пять – шесть новых стран в 2023 г. Часть государств беспокоятся из-за угрозы ограничений и прислушиваются к санкциям, в то же время есть и такие страны, которые готовы сотрудничать с Россией, отмечали в регуляторе. Сейчас карты «Мир» принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее, Южной Осетии и на Кубе. В июне стало известно, что российская платежная система уже работает и в Венесуэле.