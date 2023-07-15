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Лавров обсудил с главой МИД Таиланда вопрос приема карт «Мир» в стране

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил на встрече с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем возможность использования карт платежной системы «Мир». Об этом российский министр сообщил на церемонии открытия генерального консульства в городе Пхукет на одноименном острове.

«Сегодня с моим коллегой министром иностранных дел Таиланда мы говорили о том, чтобы карты российской платежной системы "Мир" использовались здесь без каких-либо проблем. Это придаст дополнительный импульс увеличению туристического потока», – сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).

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Глава МИДа прибыл в Таиланд накануне, 14 июля. Пресс-служба министерства сообщала, что Лавров и Праматвинай проведут на Пхукете переговоры, в ходе которых обсудят в том числе перспективы наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей и расширение взаимодействия в области культуры и туризма.

В начале июля в ЦБ сообщили о планах вывести карты платежной системы «Мир» в пять – шесть новых стран в 2023 г. Часть государств беспокоятся из-за угрозы ограничений и прислушиваются к санкциям, в то же время есть и такие страны, которые готовы сотрудничать с Россией, отмечали в регуляторе. Сейчас карты «Мир» принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее, Южной Осетии и на Кубе. В июне стало известно, что российская платежная система уже работает и в Венесуэле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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