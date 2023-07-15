Лавров обсудил с главой МИД Таиланда вопрос приема карт «Мир» в стране

В начале июля в ЦБ сообщили о планах вывести карты платежной системы «Мир» в пять – шесть новых стран в 2023 г. Часть государств беспокоятся из-за угрозы ограничений и прислушиваются к санкциям, в то же время есть и такие страны, которые готовы сотрудничать с Россией, отмечали в регуляторе. Сейчас карты «Мир» принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее, Южной Осетии и на Кубе. В июне стало известно, что российская платежная система уже работает и в Венесуэле.