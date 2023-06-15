В Никарагуа выразили желание подключиться к системе «Мир»
Никарагуа заинтересована в подключении к платежной системе «Мир», заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) специальный представитель президента республики по взаимодействию с Россией, советник президента Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Факундо Ортега Мурильо, передают «РИА Новости».
«Мы хотим применять платежную систему "Мир". Видим, такой опыт есть на Кубе, и пытаемся его перенять в Никарагуа, обучая наших специалистов», – сказал он во время выступления на сессии «Бизнес-диалог Россия – Латинская Америка».
По его словам, власти Никарагуа сейчас «очень сильно» заинтересованы в использовании «альтернативных путей», в использовании рублей. Республика находится в поиске новых возможностей для того, чтобы «идти по направлению дедолларизации», добавил Лауреано Факундо Ортега Мурильо.
Еще прошлой осенью министр финансов Никарагуа Иван Акоста заявлял, что страна открыта для сотрудничества в финансовой сфере и готова обсуждать в том числе и использование на своей территории карты «Мир».