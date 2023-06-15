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Финансы

В Никарагуа выразили желание подключиться к системе «Мир»

Ведомости

Никарагуа заинтересована в подключении к платежной системе «Мир», заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) специальный представитель президента республики по взаимодействию с Россией, советник президента Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Факундо Ортега Мурильо, передают «РИА Новости».

«Мы хотим применять платежную систему "Мир". Видим, такой опыт есть на Кубе, и пытаемся его перенять в Никарагуа, обучая наших специалистов», – сказал он во время выступления на сессии «Бизнес-диалог Россия – Латинская Америка».

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По его словам, власти Никарагуа сейчас «очень сильно» заинтересованы в использовании «альтернативных путей», в использовании рублей. Республика находится в поиске новых возможностей для того, чтобы «идти по направлению дедолларизации», добавил Лауреано Факундо Ортега Мурильо.

Еще прошлой осенью министр финансов Никарагуа Иван Акоста заявлял, что страна открыта для сотрудничества в финансовой сфере и готова обсуждать в том числе и использование на своей территории карты «Мир».

18 мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия согласовывает формат работы своих банков на Кубе. О том, что в Гаване некоторые банки начали принимать карты «Мир», в марте сообщали российские СМИ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных