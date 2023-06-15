В Никарагуа выразили желание подключиться к системе «Мир»

«Мы хотим применять платежную систему "Мир". Видим, такой опыт есть на Кубе, и пытаемся его перенять в Никарагуа, обучая наших специалистов», – сказал он во время выступления на сессии «Бизнес-диалог Россия – Латинская Америка».