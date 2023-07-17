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Финансы

В России могут повысить лимит переводов самому себе без комиссий

Ведомости

Лимит переводов без комиссии на свои счета в других банках могут увеличить до 30 млн руб. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на поправки в закон закон о банках и банковской деятельности.

Уточняется, что кредитные организации не смогут ограничивать число операций в рамках этой суммы.

В первом чтении этот законопроект был принят в конце прошлого года, тогда депутаты обсуждали повышение порога до 1,4 млн руб. Эти поправки могут быть рассмотрены профильным комитетом 17 июля. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, документ может быть принят до конца июля.

Предполагается, что в случае принятия закона запрет на взимание комиссии на переводы вступит в силу через девять месяцев после официального опубликования.

Сейчас у клиентов банков есть возможность переводить до 100 000 руб. в месяц без комиссий через систему быстрых платежей (СБП). Если объем операций превысил эту сумму, то перевод облагается комиссией в размере 0,5%, но не более 1500 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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