В России могут повысить лимит переводов самому себе без комиссий

В первом чтении этот законопроект был принят в конце прошлого года, тогда депутаты обсуждали повышение порога до 1,4 млн руб. Эти поправки могут быть рассмотрены профильным комитетом 17 июля. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, документ может быть принят до конца июля.