Банк России анонсировал появление новых сторублевых банкнот в Москве
Обновленные банкноты номиналом 100 руб. появятся в Московском регионе в ближайшее время, сообщили в Банке России, пишет «РИА Новости».
«В ближайшее время в столичном регионе появятся новые банкноты номиналом 100 руб., которые уже начали распространяться в других регионах страны. Их дизайн отличается от купюр образца 1997 г., и они имеют более усовершенствованную защиту», – сообщили в пресс-службе ЦБ.
Центробанк объявил о введении в оборот новой сторублевой купюры летом 2022 г. Тогда отмечалось, что в обращении обновленные банкноты появятся постепенно и они будут являться законным средством платежа наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 г., включая модификации 2001 и 2004 гг.
Преобладающими цветами новой банкноты стали оранжевый и оливковый, основным изображением на лицевой стороне стал фрагмент Спасской башни Московского Кремля, на оборотной – Ржевский мемориал Советскому солдату. Уточнялось, что модернизированная банкнота имеет усиленный защитный комплекс по аналогии с купюрами номиналом 200 руб. На банкноте присутствует QR-код страницы Банка России, где указана подробная информация о признаках ее подлинности.