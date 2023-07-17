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Банк России анонсировал появление новых сторублевых банкнот в Москве

Ведомости

Обновленные банкноты номиналом 100 руб. появятся в Московском регионе в ближайшее время, сообщили в Банке России, пишет «РИА Новости». 

«В ближайшее время в столичном регионе появятся новые банкноты номиналом 100 руб., которые уже начали распространяться в других регионах страны. Их дизайн отличается от купюр образца 1997 г., и они имеют более усовершенствованную защиту», – сообщили в пресс-службе ЦБ.

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Центробанк объявил о введении в оборот новой сторублевой купюры летом 2022 г. Тогда отмечалось, что в обращении обновленные банкноты появятся постепенно и они будут являться законным средством платежа наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 г., включая модификации 2001 и 2004 гг.

Преобладающими цветами новой банкноты стали оранжевый и оливковый, основным изображением на лицевой стороне стал фрагмент Спасской башни Московского Кремля, на оборотной – Ржевский мемориал Советскому солдату. Уточнялось, что модернизированная банкнота имеет усиленный защитный комплекс по аналогии с купюрами номиналом 200 руб. На банкноте присутствует QR-код страницы Банка России, где указана подробная информация о признаках ее подлинности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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