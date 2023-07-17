Банк России анонсировал появление новых сторублевых банкнот в Москве

«В ближайшее время в столичном регионе появятся новые банкноты номиналом 100 руб., которые уже начали распространяться в других регионах страны. Их дизайн отличается от купюр образца 1997 г., и они имеют более усовершенствованную защиту», – сообщили в пресс-службе ЦБ.