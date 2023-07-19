Совфед продлил право банков переводить замороженные активы на отдельное юрлицо

Летом прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет попавшим под санкции банкам проводить реорганизацию с целью выделения нового юрлица, куда перейдут замороженные активы. Через новую структуру также предполагается проводить расчеты с иностранными клиентами. Такое право пока действует до 31 декабря 2023 г.