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Финансы

Совфед продлил право банков переводить замороженные активы на отдельное юрлицо

Ведомости

Совет Федерации проголосовал за продление срока, в течение которого попавшие под санкции банки смогут перевести заблокированные активы и обязательства на отдельное юридическое лицо. Новый срок – до 31 декабря 2024 г. Об этом сообщает «Интерфакс».

Летом прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет попавшим под санкции банкам проводить реорганизацию с целью выделения нового юрлица, куда перейдут замороженные активы. Через новую структуру также предполагается проводить расчеты с иностранными клиентами. Такое право пока действует до 31 декабря 2023 г.

Согласно поправкам, к кредитным организациям, которые проведут такую реорганизацию, не будут применяться нормы закона «Об акционерных обществах» в части требования владельцев голосующих акций о выкупе банком принадлежащих им бумаг.

В мае стало известно, что один системно значимый банк уже выделил заблокированные активы в отдельное юрлицо. Об этом сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, не уточнив название банка. 

В июне председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил об отсутствии намерения у кредитной организации выделять замороженные из-за санкций активы в отдельное юридическое лицо. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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