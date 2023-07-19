Совфед продлил право банков переводить замороженные активы на отдельное юрлицо
Совет Федерации проголосовал за продление срока, в течение которого попавшие под санкции банки смогут перевести заблокированные активы и обязательства на отдельное юридическое лицо. Новый срок – до 31 декабря 2024 г. Об этом сообщает «Интерфакс».
Летом прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет попавшим под санкции банкам проводить реорганизацию с целью выделения нового юрлица, куда перейдут замороженные активы. Через новую структуру также предполагается проводить расчеты с иностранными клиентами. Такое право пока действует до 31 декабря 2023 г.
Согласно поправкам, к кредитным организациям, которые проведут такую реорганизацию, не будут применяться нормы закона «Об акционерных обществах» в части требования владельцев голосующих акций о выкупе банком принадлежащих им бумаг.
В мае стало известно, что один системно значимый банк уже выделил заблокированные активы в отдельное юрлицо. Об этом сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, не уточнив название банка.
В июне председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил об отсутствии намерения у кредитной организации выделять замороженные из-за санкций активы в отдельное юридическое лицо.