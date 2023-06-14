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Финансы

Сбербанк не планирует выводить замороженные активы в отдельное юрлицо

Ведомости

Сбербанк не намерен выделять замороженные из-за санкций активы в отдельное юридическое лицо. Об этом в интервью РБК рассказал председатель правления банка Герман Греф.

«Мы такой возможности не рассматриваем. В общем, надо сказать, что мы почти все такого рода свои активы сумели так или иначе реализовать», – уточнил он. По словам Грефа, банку удалось реализовать в том числе и европейские активы.

26 мая заместитель председателя Банка России Ольга Полякова рассказала, что один системно значимый банк уже выделил заблокированные активы в отдельное юрлицо. Какой именно банк прошел через эту процедуру, она не уточнила.

Летом 2022 г. президент РФ подписал закон, который позволяет попавшим под санкции банкам проводить реорганизацию с целью выделения нового юрлица, к которому переходят замороженные активы. Расчеты с иностранными клиентами предполагается проводить через новую структуру. Таким правом банки могут воспользоваться до 1 июля.

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После начала спецоперации на Украине Сбербанк попал под санкции США, Канады, Японии и Великобритании. В апреле 2023 г. Греф опроверг информацию о переговорах об обмене активов Сбербанка в Европе на активы группы Raiffeisen Bank International (RBI) в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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