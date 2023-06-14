Сбербанк не планирует выводить замороженные активы в отдельное юрлицо
«Мы такой возможности не рассматриваем. В общем, надо сказать, что мы почти все такого рода свои активы сумели так или иначе реализовать», – уточнил он. По словам Грефа, банку удалось реализовать в том числе и европейские активы.
26 мая заместитель председателя Банка России Ольга Полякова рассказала, что один системно значимый банк уже выделил заблокированные активы в отдельное юрлицо. Какой именно банк прошел через эту процедуру, она не уточнила.
Летом 2022 г. президент РФ подписал закон, который позволяет попавшим под санкции банкам проводить реорганизацию с целью выделения нового юрлица, к которому переходят замороженные активы. Расчеты с иностранными клиентами предполагается проводить через новую структуру. Таким правом банки могут воспользоваться до 1 июля.
После начала спецоперации на Украине Сбербанк попал под санкции США, Канады, Японии и Великобритании. В апреле 2023 г. Греф опроверг информацию о переговорах об обмене активов Сбербанка в Европе на активы группы Raiffeisen Bank International (RBI) в России.