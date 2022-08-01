Костин: российским банкам потребуется до 10 лет на списание потерь от заморозки активов
Российские банки смогут без вливаний со стороны государства списать потери, если получат рассрочку на семь-десять лет на формирование резервов по кредитам и замороженным за рубежом средствам, заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин.
«Если банкам дать рассрочку на формирование резервов по кредитам и на те средства, которые были заморожены, а, по сути, украдены у нас на счетах американских и европейских банков, на срок 7-10 лет, то банки за счет прибыли будут способны постепенно сформировать резервы и списывать потери без финансовых вливаний со стороны государства», – цитирует его ТАСС.
По информации главы ВТБ, власти более детальную поддержку банковскому сектору предложат осенью, при этом можно обойтись без вливаний финансовых ресурсов, если будут скорректированы «несколько регуляторных требований».
«И мне кажется, Центральный банк к этому готов — вопрос, на сколько и как», – добавил он.
После начала спецоперации России на Украине ВТБ попал под санкции западных стран. В начале марта Евросоюз отключил ВТБ и еще 6 российских банков от системы SWIFT, позже от нее были отключены еще несколько кредитных организаций, включая Сбербанк.
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