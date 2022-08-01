Костин: российским банкам потребуется до 10 лет на списание потерь от заморозки активов

«Если банкам дать рассрочку на формирование резервов по кредитам и на те средства, которые были заморожены, а, по сути, украдены у нас на счетах американских и европейских банков, на срок 7-10 лет, то банки за счет прибыли будут способны постепенно сформировать резервы и списывать потери без финансовых вливаний со стороны государства», – цитирует его ТАСС.