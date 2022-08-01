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Финансы

Костин: российским банкам потребуется до 10 лет на списание потерь от заморозки активов

Ведомости

Российские банки смогут без вливаний со стороны государства списать потери, если получат рассрочку на семь-десять лет на формирование резервов по кредитам и замороженным за рубежом средствам, заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Если банкам дать рассрочку на формирование резервов по кредитам и на те средства, которые были заморожены, а, по сути, украдены у нас на счетах американских и европейских банков, на срок 7-10 лет, то банки за счет прибыли будут способны постепенно сформировать резервы и списывать потери без финансовых вливаний со стороны государства», – цитирует его ТАСС.

По информации главы ВТБ, власти более детальную поддержку банковскому сектору предложат осенью, при этом можно обойтись без вливаний финансовых ресурсов, если будут скорректированы «несколько регуляторных требований».

«И мне кажется, Центральный банк к этому готов — вопрос, на сколько и как», – добавил он.

Ранее в июне Костин рассказал, что объем замороженных активов ВТБ из-за западных санкций исчисляется миллиардами долларов, они состоят в основном из капиталов банков в Германии и в Англии.

После начала спецоперации России на Украине ВТБ попал под санкции западных стран. В начале марта Евросоюз отключил ВТБ и еще 6 российских банков от системы SWIFT, позже от нее были отключены еще несколько кредитных организаций, включая Сбербанк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных