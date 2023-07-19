Банк Societe Generale получил лицензию на операции с криптоактивами во Франции
Подразделение Societe Generale – Forge – получило лицензию на операции с криптовалютами. Это следует из реестра Комиссии по надзору за финансовым рынком Франции (AMF).
Согласно опубликованным данным, подразделение банка сможет хранить, покупать, продавать цифровые активы и торговать ими. Лицензия была получена 18 июля 2023 г. Forge получило статус поставщика услуг цифровых активов (DASP).
Главный исполнительный директор Forge Жан-Марк Стенгер отметил, что лицензия позволит компании удовлетворить спрос клиентов на цифровые активы, пишет Bloomberg. Подразделение Societe Generale первым получило такую лицензию.
В июне Bloomberg писало, что Deutsche Bank подал заявку на получение лицензии, которая позволит хранить цифровые активы. Топ-менеджер банка Дэвид Линн уточнил, что кредитная организация подала заявку в Bafin (Федеральное управление финансового надзора Германии) на получение разрешения на хранение цифровых активов, таких как криптовалюты. Банк впервые сообщил о планах внедрить услугу хранения цифровых активов в конце 2020 г.