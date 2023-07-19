Банк Societe Generale получил лицензию на операции с криптоактивами во Франции

В июне Bloomberg писало, что Deutsche Bank подал заявку на получение лицензии, которая позволит хранить цифровые активы. Топ-менеджер банка Дэвид Линн уточнил, что кредитная организация подала заявку в Bafin (Федеральное управление финансового надзора Германии) на получение разрешения на хранение цифровых активов, таких как криптовалюты. Банк впервые сообщил о планах внедрить услугу хранения цифровых активов в конце 2020 г.