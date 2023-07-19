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Финансы

Банк Societe Generale получил лицензию на операции с криптоактивами во Франции

Ведомости

Подразделение Societe Generale – Forge – получило лицензию на операции с криптовалютами. Это следует из реестра Комиссии по надзору за финансовым рынком Франции (AMF).

Согласно опубликованным данным, подразделение банка сможет хранить, покупать, продавать цифровые активы и торговать ими. Лицензия была получена 18 июля 2023 г. Forge получило статус поставщика услуг цифровых активов (DASP).

Главный исполнительный директор Forge Жан-Марк Стенгер отметил, что лицензия позволит компании удовлетворить спрос клиентов на цифровые активы, пишет Bloomberg. Подразделение Societe Generale первым получило такую лицензию.

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В июне Bloomberg писало, что Deutsche Bank подал заявку на получение лицензии, которая позволит хранить цифровые активы. Топ-менеджер банка Дэвид Линн уточнил, что кредитная организация подала заявку в Bafin (Федеральное управление финансового надзора Германии) на получение разрешения на хранение цифровых активов, таких как криптовалюты. Банк впервые сообщил о планах внедрить услугу хранения цифровых активов в конце 2020 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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