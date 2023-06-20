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Инвестиции

Deutsche Bank намерен получить лицензию на хранение криптовалют

Ведомости

Deutsche Bank подал заявку на получение лицензии, которая позволит хранить цифровые активы. Об этом сообщает Bloomberg.

Топ-менеджер банка Дэвид Линн уточнил, что Deutsche Bank подал заявку в Bafin (Федеральное управление финансового надзора Германии) на получение разрешения на хранение цифровых активов, таких как криптовалюты.

По словам Линн, банк развивает бизнес в этом направлении. Получение лицензии является частью более широкой стратегии по увеличению комиссионных доходов в корпоративном портфеле Deutsche Bank, а также отражает усилия инвестиционного подразделения DWS Group по увеличению доходов от услуг, связанных с цифровыми активами, добавил топ-менеджер.

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Bloomberg уточняет, что банк впервые сообщил о планах внедрить услугу хранения цифровых активов в конце 2020 г.

После начала военной операции на Украине Deutsche Bank объявил о полном закрытии своего бизнеса в РФ. При этом сокращение работы в стране организация начала еще в 2014 г. Летом 2022 г. банк перевез «сотни» сотрудников московских и петербургских IT-центров в Берлин. Весной 2023 г. сообщалось, что немецкий банк закроет свои центры разработки в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных