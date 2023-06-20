Deutsche Bank намерен получить лицензию на хранение криптовалют
Deutsche Bank подал заявку на получение лицензии, которая позволит хранить цифровые активы. Об этом сообщает Bloomberg.
Топ-менеджер банка Дэвид Линн уточнил, что Deutsche Bank подал заявку в Bafin (Федеральное управление финансового надзора Германии) на получение разрешения на хранение цифровых активов, таких как криптовалюты.
По словам Линн, банк развивает бизнес в этом направлении. Получение лицензии является частью более широкой стратегии по увеличению комиссионных доходов в корпоративном портфеле Deutsche Bank, а также отражает усилия инвестиционного подразделения DWS Group по увеличению доходов от услуг, связанных с цифровыми активами, добавил топ-менеджер.
Bloomberg уточняет, что банк впервые сообщил о планах внедрить услугу хранения цифровых активов в конце 2020 г.
После начала военной операции на Украине Deutsche Bank объявил о полном закрытии своего бизнеса в РФ. При этом сокращение работы в стране организация начала еще в 2014 г. Летом 2022 г. банк перевез «сотни» сотрудников московских и петербургских IT-центров в Берлин. Весной 2023 г. сообщалось, что немецкий банк закроет свои центры разработки в России.