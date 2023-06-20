Deutsche Bank намерен получить лицензию на хранение криптовалют

После начала военной операции на Украине Deutsche Bank объявил о полном закрытии своего бизнеса в РФ. При этом сокращение работы в стране организация начала еще в 2014 г. Летом 2022 г. банк перевез «сотни» сотрудников московских и петербургских IT-центров в Берлин. Весной 2023 г. сообщалось, что немецкий банк закроет свои центры разработки в России.