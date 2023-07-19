На счетах россиян в «Сбере» хранится более 20 трлн рублей
Объем средств на рублевых счетах россиян в «Сбере» превысил 20 трлн руб. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.
В банке наблюдают ежемесячный прирост средств физлиц с начала 2023 г. В июне он составил 3,8%, в июле высокий темп роста сохраняется, отметили в пресс-службе банка.
При этом доля валютных вкладов в общем объеме средств физлиц в «Сбере» составляет 8%. Китайский юань и дирхам ОАЭ продолжают заменять доллар США и евро, уточнили в банке.
Сбербанк в первом полугодии 2023 г. заработал 727,8 млрд руб. (отчетность по РСБУ). Чистая прибыль в июне составила 138,8 млрд руб. Это лучший месячный результат с начала года. На него повлияли рекордный объем выдачи розничных кредитов в июне (720 млрд руб.), а также продажа австрийской «дочки» Sberbank Europe AG (оценивалась в 15–20 млрд руб.).