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Финансы

На счетах россиян в «Сбере» хранится более 20 трлн рублей

Ведомости

Объем средств на рублевых счетах россиян в «Сбере» превысил 20 трлн руб. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

В банке наблюдают ежемесячный прирост средств физлиц с начала 2023 г. В июне он составил 3,8%, в июле высокий темп роста сохраняется, отметили в пресс-службе банка.

При этом доля валютных вкладов в общем объеме средств физлиц в «Сбере» составляет 8%. Китайский юань и дирхам ОАЭ продолжают заменять доллар США и евро, уточнили в банке.

Сбербанк в первом полугодии 2023 г. заработал 727,8 млрд руб. (отчетность по РСБУ). Чистая прибыль в июне составила 138,8 млрд руб. Это лучший месячный результат с начала года. На него повлияли рекордный объем выдачи розничных кредитов в июне (720 млрд руб.), а также продажа австрийской «дочки» Sberbank Europe AG (оценивалась в 15–20 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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