На счетах россиян в «Сбере» хранится более 20 трлн рублей

Сбербанк в первом полугодии 2023 г. заработал 727,8 млрд руб. (отчетность по РСБУ). Чистая прибыль в июне составила 138,8 млрд руб. Это лучший месячный результат с начала года. На него повлияли рекордный объем выдачи розничных кредитов в июне (720 млрд руб.), а также продажа австрийской «дочки» Sberbank Europe AG (оценивалась в 15–20 млрд руб.).