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Финансы

Дом.РФ спрогнозировал новый рекорд по выдаче ипотеки в 2023 году

Ведомости

Дом.РФ прогнозирует, что за 2023 г. будет выдано 1,6 млн кредитов на сумму более 6 трлн руб., что выше уровня 2022 г. Об этом говорится в докладе «Итоги первого полугодия 2023 г. в жилищной сфере».

Текущий рекорд в размере 5,7 трлн руб. установлен в 2021 г. Выдача ипотеки по итогам 2023 г. превысит уровень прошлого года в случае отсутствия негативных внешних факторов, считает организация. 

По ее прогнозу, во втором полугодии выдача ипотеки сохранится на высоком уровне, хотя и замедлится из-за ужесточения регулирования ипотечного рынка и ожидаемого роста ключевой ставки.

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По оценке Дом.РФ, в первом полугодии 2023 г. банки выдали более 825 000 кредитов на сумму примерно 3,1 трлн руб., что на 63% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом в период с марта по июнь ежемесячная выдача ипотеки была близка к уровню рекордного 2021 г. (150 000-170 000 кредитов), а в денежном выражении ‒ даже выше (550-650 млрд руб.).

На 1 июля портфель ипотеки вырос на 1,6 трлн руб. с начала года и составил 15,7 трлн руб.

Ранее зампред правления ВТБ Анатолий Печатников в кулуарах ПМЭФа дал прогноз, что по итогам 2023 г. россияне оформят розничных кредитов более чем на 14,3 трлн руб. В оценку ВТБ входят как залоговые кредиты – ипотека и авто, так и необеспеченные. При этом драйвером развития рынка Печатников назвал ипотеку и автокредиты, объем которых к концу года достигнет 7,5 трлн руб., а доля в выдачах – 52%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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