Дом.РФ спрогнозировал новый рекорд по выдаче ипотеки в 2023 году

Ранее зампред правления ВТБ Анатолий Печатников в кулуарах ПМЭФа дал прогноз, что по итогам 2023 г. россияне оформят розничных кредитов более чем на 14,3 трлн руб. В оценку ВТБ входят как залоговые кредиты – ипотека и авто, так и необеспеченные. При этом драйвером развития рынка Печатников назвал ипотеку и автокредиты, объем которых к концу года достигнет 7,5 трлн руб., а доля в выдачах – 52%.