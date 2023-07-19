Дом.РФ спрогнозировал новый рекорд по выдаче ипотеки в 2023 году
Текущий рекорд в размере 5,7 трлн руб. установлен в 2021 г. Выдача ипотеки по итогам 2023 г. превысит уровень прошлого года в случае отсутствия негативных внешних факторов, считает организация.
По ее прогнозу, во втором полугодии выдача ипотеки сохранится на высоком уровне, хотя и замедлится из-за ужесточения регулирования ипотечного рынка и ожидаемого роста ключевой ставки.
По оценке Дом.РФ, в первом полугодии 2023 г. банки выдали более 825 000 кредитов на сумму примерно 3,1 трлн руб., что на 63% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом в период с марта по июнь ежемесячная выдача ипотеки была близка к уровню рекордного 2021 г. (150 000-170 000 кредитов), а в денежном выражении ‒ даже выше (550-650 млрд руб.).
На 1 июля портфель ипотеки вырос на 1,6 трлн руб. с начала года и составил 15,7 трлн руб.
Ранее зампред правления ВТБ Анатолий Печатников в кулуарах ПМЭФа дал прогноз, что по итогам 2023 г. россияне оформят розничных кредитов более чем на 14,3 трлн руб. В оценку ВТБ входят как залоговые кредиты – ипотека и авто, так и необеспеченные. При этом драйвером развития рынка Печатников назвал ипотеку и автокредиты, объем которых к концу года достигнет 7,5 трлн руб., а доля в выдачах – 52%.