Уральский банк подал иск к европейскому депозитарию Euroclear
Уральский банк реконструкции и развития подал иск в Арбитражный суд Свердловской области к европейскому расчетному депозитарию Euroclear, следует из данных сервиса «Электронное правосудие». Сумма требований не указана. Это уже шестой иск к депозитарию.
21 июля с иском к Euroclear в Арбитражный суд Москвы обратились восемь российских инвесторов и Энерготрансбанк, следует из карточки дела на сайте суда. В общей сложности они намерены взыскать 2 млрд руб., сообщило в Telegram-канале адвокатское бюро NSP.
Кроме того, иск к Euroclear 11 июля подала управляющая компания «Первая» на сумму 184,8 млрд руб., а 13 июля управляющая компания «Энергия-Инвест» – на 143,9 млн руб., следует из данных на сайте сервиса «Электронное правосудие». Взыскать денежные средства через суд также решили частные инвесторы – Роман Прудентов (иск на 57,2 млн руб.) и Элида Хасанова (иск на $28 200).
Российские активы за рубежом были заморожены на фоне проведения спецоперации на Украине, когда западные страны ввели масштабные санкции против России. 20 июля Euroclear сообщил, что получил процентные доходы от инвестирования замороженных российских активов в размере 1,743 млрд евро.