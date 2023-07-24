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Финансы

Уральский банк подал иск к европейскому депозитарию Euroclear

Ведомости

Уральский банк реконструкции и развития подал иск в Арбитражный суд Свердловской области к европейскому расчетному депозитарию Euroclear, следует из данных сервиса «Электронное правосудие». Сумма требований не указана. Это уже шестой иск к депозитарию.

21 июля с иском к Euroclear в Арбитражный суд Москвы обратились восемь российских инвесторов и Энерготрансбанк, следует из карточки дела на сайте суда. В общей сложности они намерены взыскать 2 млрд руб., сообщило в Telegram-канале адвокатское бюро NSP.

Кроме того, иск к Euroclear 11 июля подала управляющая компания «Первая» на сумму 184,8 млрд руб., а 13 июля управляющая компания «Энергия-Инвест» – на 143,9 млн руб., следует из данных на сайте сервиса «Электронное правосудие». Взыскать денежные средства через суд также решили частные инвесторы – Роман Прудентов (иск на 57,2 млн руб.) и Элида Хасанова (иск на $28 200).

Ранее по теме: Euroclear получил от замороженных российских активов 1,7 млрд процентных доходов

Российские активы за рубежом были заморожены на фоне проведения спецоперации на Украине, когда западные страны ввели масштабные санкции против России. 20 июля Euroclear сообщил, что получил процентные доходы от инвестирования замороженных российских активов в размере 1,743 млрд евро. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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