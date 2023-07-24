Уральский банк подал иск к европейскому депозитарию Euroclear

Кроме того, иск к Euroclear 11 июля подала управляющая компания «Первая» на сумму 184,8 млрд руб., а 13 июля управляющая компания «Энергия-Инвест» – на 143,9 млн руб., следует из данных на сайте сервиса «Электронное правосудие». Взыскать денежные средства через суд также решили частные инвесторы – Роман Прудентов (иск на 57,2 млн руб.) и Элида Хасанова (иск на $28 200).