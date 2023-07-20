Euroclear получил от замороженных российских активов 1,7 млрд процентных доходов
Европейский депозитарий Euroclear получил процентные доходы от инвестирования замороженных российских активов в размере 1,743 млрд евро. Об этом говорится в отчете компании.
«В соответствии со стандартным процессом Euroclear, который одинаков для длинных остатков денежных средств любого клиента, остатки денежных средств, возникающие в результате санкций, инвестируются для минимизации кредитного риска. <...> За первое полугодие 2023 г. проценты на остатки денежных средств от активов, находящихся под санкциями России, составили 1 743 млн евро», – сказано в сообщении.
Такой процентный доход в компании объяснили объемом остатков денежных средств и преобладанием процентных ставок. Совет директоров Euroclear прогнозирует замедления темпов рост доходов во втором полугодии 2023 г. в связи с ожиданием более стабильных ставок.
По итогам первого полугодия прибыль компании составила 3,107 млрд евро против 0,998 млрд евро по итогам первого полугодия 2022 г. Рост этого показателя связан с ростом доходов от бизнеса и более высокими процентными ставками. Euroclear также сообщил о готовности выплатить 20 июля дивиденды в размере 115,5 евро на акцию по итогам 2022 г., что на 31% больше по сравнению с дивидендами по итогам 2021 г. В общей сумме будет выплачено 363,5 млн евро.
На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также заморозили российские активы за рубежом. В сумме западные страны заблокировали, как сообщала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов. В начале июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что сумма замороженных российских активов составляет 207 млрд евро.
В Кремле назвали решение заморозить российские активы воровством. В конце октября 2022 г. пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что блокировка активов за рубежом противоречит международному праву. Он отметил, что Россия ограничена в действиях для борьбы с таким решением, однако российские власти не будут «сидеть сложа руки». В начале января официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона рассматривает варианты возвращения доступа к замороженным активам.