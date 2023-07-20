Euroclear получил от замороженных российских активов 1,7 млрд процентных доходов

По итогам первого полугодия прибыль компании составила 3,107 млрд евро против 0,998 млрд евро по итогам первого полугодия 2022 г. Рост этого показателя связан с ростом доходов от бизнеса и более высокими процентными ставками. Euroclear также сообщил о готовности выплатить 20 июля дивиденды в размере 115,5 евро на акцию по итогам 2022 г., что на 31% больше по сравнению с дивидендами по итогам 2021 г. В общей сумме будет выплачено 363,5 млн евро.