Еврокомиссар назвал сумму замороженных в ЕС активов России
Сумма замороженных российских активов в ЕС после начала военной операции на Украине составляет 207 млрд евро, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пресс-конференции в Гааге.
«Еврокомиссия обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от российских активов в размере 207 млрд евро, которые удалось заморозить в Европе, включая активы ЦБ РФ», – сказал еврокомиссар (цитата по ТАСС).
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали, как сообщала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов.
21 июня Bloomberg со ссылкой на доклад ЕС сообщил, что в союзе не нашли юридических оснований для полной конфискации замороженных активов РФ. Отмечалось, что ЕС рассматривает несколько вариантов использования более 200 млрд евро активов Банка России для того, чтобы направить их Украине.
Летом 2022 г. президент РФ подписал закон, который позволяет попавшим под санкции банкам проводить реорганизацию с целью выделения нового юрлица, к которому переходят замороженные активы. Расчеты с иностранными клиентами предполагается проводить через новую структуру. Таким правом банки могли воспользоваться до 1 июля. 26 мая этого года заместитель председателя Банка России Ольга Полякова рассказала, что один системно значимый банк уже выделил заблокированные активы в отдельное юрлицо. Какой именно банк прошел через эту процедуру, она не уточнила.