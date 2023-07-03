Еврокомиссар назвал сумму замороженных в ЕС активов России

Летом 2022 г. президент РФ подписал закон, который позволяет попавшим под санкции банкам проводить реорганизацию с целью выделения нового юрлица, к которому переходят замороженные активы. Расчеты с иностранными клиентами предполагается проводить через новую структуру. Таким правом банки могли воспользоваться до 1 июля. 26 мая этого года заместитель председателя Банка России Ольга Полякова рассказала, что один системно значимый банк уже выделил заблокированные активы в отдельное юрлицо. Какой именно банк прошел через эту процедуру, она не уточнила.