В ЕС признали отсутствие оснований для конфискации российских активов
Европейский союз пришел к выводу, что юридических оснований для полной конфискации замороженных российских активов нет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на доклад сообщества на данную тему.
Агентство отмечает, что ЕС рассматривает несколько вариантов использования более 200 млрд евро активов Банка России для того, чтобы направить их Украине.
В рабочей группе по этому вопросу не видят «надежного юридического пути, позволяющего конфисковать замороженные активы только на том основании, что эти активы находятся под ограничительными мерами ЕС». В связи с этим блок выступает «за направление непредвиденной прибыли от инвестиций на Украину».
По мнению министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, в случае если российские активы будут конфискованы, а потом решение будет оспорено в судах и отменено, то это «станет дипломатической и экономической катастрофой».
Bloomberg отмечает, что мировые банки опасаются, что Москва может принять ответные меры и усложнить жизнь иностранным банкам, а исполнительный директор одного из кредитных организаций уточнил, что в принципе выступает против конфискации российских активов.
Из доклада следует, что группа предлагает обязать компании с российскими активами, которые получают большую прибыль, «переводить значительную сумму в ЕС». Это может снизить юридические риски для блока, подчеркивают авторы инициативы. Официальные лица ЕС отметили, что эта модель не повлияет на финансовую стабильность и правовую ситуацию. Лидеры стран союза могут обсудить варианты разрешения ситуации с замороженными активами на следующей неделе.
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
В Европейской комиссии заявляли, что заблокированные средства следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. Однако Европейский центральный банк (ЕЦБ) опасается, что использование процентов от замороженных активов может подорвать доверие к евро как к мировой валюте, особенно если ЕС будет действовать в одностороннем порядке без других стран G7. Кремль назвал заморозку российских активов воровством.