В ЕС признали отсутствие оснований для конфискации российских активов

В Европейской комиссии заявляли, что заблокированные средства следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. Однако Европейский центральный банк (ЕЦБ) опасается, что использование процентов от замороженных активов может подорвать доверие к евро как к мировой валюте, особенно если ЕС будет действовать в одностороннем порядке без других стран G7. Кремль назвал заморозку российских активов воровством.