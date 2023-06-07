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Инвестиции

В России заблокированы активы Euroclear и Clearstream на 229 млрд рублей

Некоторые юристы предлагают их отсудить, но другие сомневаются в успехе стратегии
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости

Россия зеркально заблокировала активы международных депозитариев Euroclear и Clearstream на общую сумму около 229,1 млрд руб. Об этом говорится в их отчетах за 2022 г. Ранее конкретная сумма заблокированных в России активов европейских инвесторов не называлась. Объем замороженных активов российских компаний и граждан из-за санкций против НРД Банк России оценивал в январе в 5,7 трлн руб. – это в 25 раз больше, чем у Euroclear и Clearstream.

Внимание на отчетности Euroclear и Clearstream ранее также обратил Forbes.

В отчете бельгийского Euroclear говорится, что на конец прошлого года на счетах типа «С» и «И» было заблокировано в рублях 188,5 млрд руб. и 28,9 млрд руб. соответственно. Счета «С» предназначены для проведения сделок по покупке и продаже нерезидентами иностранной валюты, операций с ценными бумагами и инвестиций в экономику России. Счета «И» используются для зачисления денег, предназначенных для выплат держателям российских еврооблигаций, права на которые учитываются в иностранной инфраструктуре. Поступающие на эти счета деньги блокируются.

В отчете Clearstream назвал общую сумму заблокированных в России средств. Речь идет о €134,1 млн (около 11,7 млрд руб.).

«Надо идти в суды и забирать их [заблокированные средства]», – говорит управляющий партнер юридической фирмы NSP Александр Некторов. Ранее «Ведомости» писали о том, что NSP собирает заявки от институциональных и частных инвесторов на присоединение к групповому иску в России против Euroclear и Clearstream. 

По словам Некторова, все средства Euroclear и Clearstream со счетов «С» и «И» могут быть взысканы судом в пользу российских инвесторов. Он сослался на письмо Банка России, в котором говорилось о случаях списания средств по решению судов со счетов «С». Официально известно о том, что в феврале российский суд взыскал с Euroclear в пользу банка «Санкт-Петербург» $107 млн, а в апреле стало известно о разблокировке в Бельгии активов банка на сопоставимую сумму – около $110 млн. 

Ранее по теме: Российские инвесторы смогли восстановить заблокированные активы почти на 3 трлн рублей

Неуместно говорить о беспрепятственном обращении взыскания на все заблокированные в России средства Euroclear и Clearstream, считает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Попытку взыскания денег могут затруднить клиенты депозитариев, которым может принадлежать часть заблокированных средств: вряд ли они согласятся на их передачу иным лицам, полагает юрист.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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