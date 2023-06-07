В России заблокированы активы Euroclear и Clearstream на 229 млрд рублей

По словам Некторова, все средства Euroclear и Clearstream со счетов «С» и «И» могут быть взысканы судом в пользу российских инвесторов. Он сослался на письмо Банка России, в котором говорилось о случаях списания средств по решению судов со счетов «С». Официально известно о том, что в феврале российский суд взыскал с Euroclear в пользу банка «Санкт-Петербург» $107 млн, а в апреле стало известно о разблокировке в Бельгии активов банка на сопоставимую сумму – около $110 млн.