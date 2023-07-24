Путин подписал закон об информировании заемщика о полной стоимости кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки обеспечивать заемщика более полной информацией о стоимости потребительского кредита и платежах по нему. Об этом пишет «Прайм».
В расчет потребительского кредита будут включаться платежи заемщика по погашению основной части долга и процентов, а также платежи по оплате услуг, в том числе по договору страхования.
При этом платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по возврату потребительского кредита (займа) и уплате процентов, в расчет включаться не будут.
Закон призван защитить права потребителей финансовых услуг, ограничить риски чрезмерной закредитованности населения и снизить долговую нагрузку.
Сегодня Путин также подписал закон о предоставлении постоянного права для россиян на получение кредитных каникул. Согласно документу, заемщик имеет право потребовать у кредитора предоставления льготного периода на срок до шести месяцев.