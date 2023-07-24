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Финансы

Путин подписал закон об информировании заемщика о полной стоимости кредита

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки обеспечивать заемщика более полной информацией о стоимости потребительского кредита и платежах по нему. Об этом пишет «Прайм».

В расчет потребительского кредита будут включаться платежи заемщика по погашению основной части долга и процентов, а также платежи по оплате услуг, в том числе по договору страхования.

При этом платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по возврату потребительского кредита (займа) и уплате процентов, в расчет включаться не будут.

Закон призван защитить права потребителей финансовых услуг, ограничить риски чрезмерной закредитованности населения и снизить долговую нагрузку.

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Сегодня Путин также подписал закон о предоставлении постоянного права для россиян на получение кредитных каникул. Согласно документу, заемщик имеет право потребовать у кредитора предоставления льготного периода на срок до шести месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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