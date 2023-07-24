Путин подписал закон о бессрочном праве россиян на кредитные каникулы

Летом 2022 г. с предложением предоставить право льготного периода для граждан выступили в ЦБ. Тогда руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамут заявил, что с «социальной точки зрения мера весьма эффективна и востребована». Однако в Банке России обсуждалась идея бессрочного механизма кредитных каникул по потребкредитам еще летом 2021 г.