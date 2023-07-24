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Экономика

Путин подписал закон о бессрочном праве россиян на кредитные каникулы

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении постоянного права для россиян на получение кредитных каникул. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, заемщик имеет право потребовать у кредитора предоставления льготного периода на срок до шести месяцев. Закон устанавливает предельные размеры кредитов: для кредитных карт – не более 150 000 руб., для автокредитов – до 1,6 млн руб., для прочих потребительских займов – 450 000 руб. Заемщик сможет получить кредитные каникулы в случае сокращения дохода более чем на 30% или наступления чрезвычайной ситуации.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 г.

Режим кредитных каникул временно вводился в период пандемии коронавируса в в 2020 г. Затем механизм был возобновлен на фоне санкций в 2022 г. и 2023 г.

Летом 2022 г. с предложением предоставить право льготного периода для граждан выступили в ЦБ. Тогда руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамут заявил, что с «социальной точки зрения мера весьма эффективна и востребована». Однако в Банке России обсуждалась идея бессрочного механизма кредитных каникул по потребкредитам еще летом 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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