Путин подписал закон о бессрочном праве россиян на кредитные каникулы
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении постоянного права для россиян на получение кредитных каникул. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, заемщик имеет право потребовать у кредитора предоставления льготного периода на срок до шести месяцев. Закон устанавливает предельные размеры кредитов: для кредитных карт – не более 150 000 руб., для автокредитов – до 1,6 млн руб., для прочих потребительских займов – 450 000 руб. Заемщик сможет получить кредитные каникулы в случае сокращения дохода более чем на 30% или наступления чрезвычайной ситуации.
Закон вступит в силу с 1 января 2024 г.
Режим кредитных каникул временно вводился в период пандемии коронавируса в в 2020 г. Затем механизм был возобновлен на фоне санкций в 2022 г. и 2023 г.
Летом 2022 г. с предложением предоставить право льготного периода для граждан выступили в ЦБ. Тогда руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамут заявил, что с «социальной точки зрения мера весьма эффективна и востребована». Однако в Банке России обсуждалась идея бессрочного механизма кредитных каникул по потребкредитам еще летом 2021 г.