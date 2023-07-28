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Финансы

Максимальная ставка по рублевым вкладам сохранилась на уровне 7,83%

Ведомости

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России во второй декаде июля 2023 г. не изменилась и составила 7,83%. Об этом сообщает ЦБ.

Ставка сохраняется на уровне 7,83% начиная с I декады июня 2023 г. В III декаде мая ставка составляла 7,75%.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, «Тинькофф банк».

21 июля по итогам заседания Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 8,5%. В последний раз регулятор повышал ставку до 20% в кризисном феврале 2022 г. С сентября того же года она была на уровне 7,5% годовых.

После решения ЦБ несколько банков, в том числе Сбер, ВТБ, Росбанк, Альфа-банк и другие банки, заявили о повышении ставок по своим сберегательным продуктам. ВТБ и Сбер подняли свою ставку по рублевым вкладам до 10%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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