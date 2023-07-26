ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам до 10%

21 июля по итогам заседания Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 8,5%. В последний раз регулятор повышал ставку до 20% в кризисном феврале 2022 г. С сентября того же года она была на уровне 7,5% годовых. Ранее большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов прогнозировали рост ключевой ставки на 0,5 п. п. И всего трое ожидали повышения – до 8,25–8,5%