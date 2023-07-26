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Финансы

ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам до 10%

Ведомости

ВТБ повысил доходность вкладов в рублях для розничных клиентов с 26 июля. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В среднем повышение составит 0,5 п. п, максимальная доходность по вкладам достигнет 10% годовых. Уточняется, что такую доходность клиент сможет получить при открытии вклада на три года с капитализацией процентов или опцией выплаты процентов в конце срока.

Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова полагает, что повышение ключевой ставки будет способствовать дальнейшему росту доходности на розничном рынке сберегательных продуктов. По прогнозам банка, в ближайший месяц средняя ставка в Топ-10 банках увеличится на 0,6–0,7 п. п. и приблизится к 8,5%.

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В ВТБ ожидают, что клиенты будут больше интересоваться более долгосрочными инструментами с привлекательными ставками. При этом в кредитной организации указывают на дальнейшую дедолларизацию накоплений населения. Этому будет способствовать и рост ставок по рублевым вкладам, и по продуктам в дружественной валюте, таких как юань.

О повышении ставок по своим сберегательным продуктам до 10% ВТБ сообщил 21 июля. Тогда же аналогичное решение принял и «Сбер». Об увеличении процентов по депозитам после решения ЦБ объявили также Росбанк, Альфа-банк и другие банки.

21 июля по итогам заседания Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 8,5%. В последний раз регулятор повышал ставку до 20% в кризисном феврале 2022 г. С сентября того же года она была на уровне 7,5% годовых. Ранее большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов прогнозировали рост ключевой ставки на 0,5 п. п. И всего трое ожидали повышения – до 8,25–8,5%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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