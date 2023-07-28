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Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с февраля 2022 года

Ведомости

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с 22 февраля 2022 г., следует из ее данных.

По состоянию на 14:31 мск индекс Мосбиржи вырос до 3000,37 пункта. Позже он продолжил рост и к 14:43 достиг отметки 3003,31 пункта, после чего начал снижаться. К 14:52 мск индекс Мосбиржи упал до 2997,85. С начала года индекс Мосбиржи вырос на 39,16%.

В то же время индекс РТС снизился на 0,37% и достиг 1035,37 пункта к 14:52 мск. С начала года индекс РТС вырос на 6,66%.

Ранее «Ведомости» писали, что аналитики SberCIB, подразделения Сбербанка, ждут роста индекса Мосбиржи до 4018 пунктов к концу 2026 г. – это на 35% выше текущих значений бенчмарка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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