Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с февраля 2022 года

По состоянию на 14:31 мск индекс Мосбиржи вырос до 3000,37 пункта. Позже он продолжил рост и к 14:43 достиг отметки 3003,31 пункта, после чего начал снижаться. К 14:52 мск индекс Мосбиржи упал до 2997,85. С начала года индекс Мосбиржи вырос на 39,16%.