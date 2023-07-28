Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с февраля 2022 года
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с 22 февраля 2022 г., следует из ее данных.
По состоянию на 14:31 мск индекс Мосбиржи вырос до 3000,37 пункта. Позже он продолжил рост и к 14:43 достиг отметки 3003,31 пункта, после чего начал снижаться. К 14:52 мск индекс Мосбиржи упал до 2997,85. С начала года индекс Мосбиржи вырос на 39,16%.
В то же время индекс РТС снизился на 0,37% и достиг 1035,37 пункта к 14:52 мск. С начала года индекс РТС вырос на 6,66%.
Ранее «Ведомости» писали, что аналитики SberCIB, подразделения Сбербанка, ждут роста индекса Мосбиржи до 4018 пунктов к концу 2026 г. – это на 35% выше текущих значений бенчмарка.