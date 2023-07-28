ЦБ вводит запретительные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке

Как писали «Ведомости», российские банки в первом полугодии заработали 1,7 трлн руб. чистой прибыли. При этом год назад у сектора был крупнейший за семь лет убыток в размере 1,5 трлн руб. Динамика выдач ипотеки в июне ускорилась до 2,5% с 2,2% в мае и оказалась максимальной с декабря 2022 г. (3,3%). Основным драйвером стала рыночная ипотека: выдачи выросли на 11% до 307 млрд руб. с 277 млрд руб. в мае. Ипотека с господдержкой в июне увеличилась на умеренные 6% до 321 млрд руб. против 307 млрд руб. в мае.