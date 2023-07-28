ЦБ вводит запретительные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке
Банк России с 1 октября 2023 г. повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Мера направлена на то, чтобы снизить риски для заемщиков и банков. По мнению регулятора, ранее принятые меры по ограничению рисков оказались недостаточными.
«С 1 мая 2023 г. Банк России установил надбавки по кредитам на финансирование по договору долевого участия с первоначальным взносом менее 30% и по кредитам на готовое жилье с первоначальным взносом менее 15%, однако их влияние на накопление рисков в ипотеке оказалось недостаточным», – отметил ЦБ.
Он подчеркивает, что не имеет возможности применять в ипотечном кредитовании макропруденциальные лимиты, с помощью которых можно напрямую ограничить долю наиболее рискованных кредитов. Поэтому устанавливает в отношении таких кредитов макропруденциальные надбавки на запретительном уровне. При этом наибольшие надбавки устанавливаются в сегменте договоров долевого участия, чтобы учесть завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья.
По наблюдениям регулятора, с марта 2023 г. месячные темпы прироста ипотеки превышали 2%, а в июне показатель вырос до 2,5%. В результате на 1 июля прирост ипотечного портфеля в годовом выражении составил 27%. Как поясняет ЦБ, это ускорение происходит за счет выдачи ипотеки более рискованным группам клиентов, что влечет за собой ухудшение стандартов кредитования.
Как писали «Ведомости», российские банки в первом полугодии заработали 1,7 трлн руб. чистой прибыли. При этом год назад у сектора был крупнейший за семь лет убыток в размере 1,5 трлн руб. Динамика выдач ипотеки в июне ускорилась до 2,5% с 2,2% в мае и оказалась максимальной с декабря 2022 г. (3,3%). Основным драйвером стала рыночная ипотека: выдачи выросли на 11% до 307 млрд руб. с 277 млрд руб. в мае. Ипотека с господдержкой в июне увеличилась на умеренные 6% до 321 млрд руб. против 307 млрд руб. в мае.