ЦБ оптимизировал работу своей регулятивной «песочницы»
Банк России сообщил о проведенной оптимизации своей регулятивной «песочницы», запущенной пять лет назад.
В результате форму заявки сделали проще, а срок рассмотрения заявок и пилотирования проектов сократился сразу в три раза.
«Мы проанализировали опыт работы регулятивной "песочницы" и выявили процессы, которые необходимо перестроить для повышения эффективности ее работы. Наша задача – дать возможность участникам финансового рынка внедрять инновации в кратчайшие сроки», – рассказал и. о. директора департамента финансовых технологий ЦБ Станислав Короп.
«Регулятивная песочница» для тестирования услуг и сервисов с применением инновационных финансовых технологий была разработана по поручению президента Владимира Путина и запущена весной 2018 г. Она представляет собой особый механизм, позволяющий компаниям протестировать инновационные разработки в ограниченной среде без рисков нарушения действующего законодательства РФ.
Подать заявку для пилотирования в «песочнице» может любой банк или организация, планирующие внедрить новые технологии, требующие изменения регулирования. В ЦБ тогда говорили, что совместная работа регулятора и участников рынка по тестированию новых сервисов и технологий будет способствовать расширению спектра финансовых услуг и повышению конкурентоспособности российского финансового рынка.
Приоритетными направлениями для пилотирования в рамках «песочницы» являются технологии больших данных и машинного обучения, искусственный интеллект, биометрические технологии и др.