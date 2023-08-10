ЦБ оптимизировал работу своей регулятивной «песочницы»

Подать заявку для пилотирования в «песочнице» может любой банк или организация, планирующие внедрить новые технологии, требующие изменения регулирования. В ЦБ тогда говорили, что совместная работа регулятора и участников рынка по тестированию новых сервисов и технологий будет способствовать расширению спектра финансовых услуг и повышению конкурентоспособности российского финансового рынка.