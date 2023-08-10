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Финансы

ЦБ оптимизировал работу своей регулятивной «песочницы»

Ведомости

Банк России сообщил о проведенной оптимизации своей регулятивной «песочницы», запущенной пять лет назад. 

В результате форму заявки сделали проще, а срок рассмотрения заявок и пилотирования проектов сократился сразу в три раза.

«Мы проанализировали опыт работы регулятивной "песочницы" и выявили процессы, которые необходимо перестроить для повышения эффективности ее работы. Наша задача – дать возможность участникам финансового рынка внедрять инновации в кратчайшие сроки», – рассказал и. о. директора департамента финансовых технологий ЦБ Станислав Короп.

«Регулятивная песочница» для тестирования услуг и сервисов с применением инновационных финансовых технологий была разработана по поручению президента Владимира Путина и запущена весной 2018 г. Она представляет собой особый механизм, позволяющий компаниям протестировать инновационные разработки в ограниченной среде без рисков нарушения действующего законодательства РФ.

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Подать заявку для пилотирования в «песочнице» может любой банк или организация, планирующие внедрить новые технологии, требующие изменения регулирования. В ЦБ тогда говорили, что совместная работа регулятора и участников рынка по тестированию новых сервисов и технологий будет способствовать расширению спектра финансовых услуг и повышению конкурентоспособности российского финансового рынка.

Приоритетными направлениями для пилотирования в рамках «песочницы» являются технологии больших данных и машинного обучения, искусственный интеллект, биометрические технологии и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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