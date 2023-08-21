Банк России сообщил о снижении запаса валютной ликвидности в июле почти на 6%

Что касается запаса валютной ликвидности, то по итогам июля он достиг $49 млрд. В ЦБ отметили, что, как в случае и с рублевым, запас находится на адекватном уровне. В частности, он покрывает почти 50% средств клиентов и 27% валютных обязательств. В июне запас валютной ликвидности был на уровне $52 млрд.