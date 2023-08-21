Газета
Финансы

Банк России сообщил о снижении запаса валютной ликвидности в июле почти на 6%

Ведомости

Запас рублевой ликвидности в июле умеренно снизился на 1,8% – до 16,2 трлн руб., валютной – на 5,8% (до $49 млрд) по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в материале Банка России о развитии банковского сектора в июле.

В ЦБ отметили, что 16,2 трлн руб. – это адекватный уровень, которого достаточно для покрытия 21% средств клиентов в рублях или 45% средств физлиц. При этом банки могут привлечь у регулятора под залог нерыночных активов еще 9,7 трлн руб. «Таким образом, доступные источники рублевой ликвидности покрывают до 33% средств клиентов в рублях», – говорится в отчете. В июне показатель составлял 34%.

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Отмечается, что запас рублевой ликвидности распределен неравномерно, однако денежный рынок позволяет нивелировать часть рисков.

Что касается запаса валютной ликвидности, то по итогам июля он достиг $49 млрд. В ЦБ отметили, что, как в случае и с рублевым, запас находится на адекватном уровне. В частности, он покрывает почти 50% средств клиентов и 27% валютных обязательств. В июне запас валютной ликвидности был на уровне $52 млрд.

В отчетном периоде чистая прибыль российских банков составила 327 млрд руб., что соответствует доходности на капитал около 30% в годовом выражении. Как отмечается в отчете, всего с начала года сектор заработал 2 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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