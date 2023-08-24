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Финансы

«Яндекс» запустил накопительный сервис с ежедневной выплатой процентов

Ведомости

«Яндекс» объявил о запуске нового накопительного продукта – сервиса «Сейвы». Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Это новый накопительный продукт со ставкой 13% годовых на первые три месяца, ежедневной выплатой процентов, кастомизацией счетов и возможностью положить или забрать деньги в любой момент без комиссии», – говорится в сообщении.

Пользователи смогут открыть до 10 счетов и управлять ими. После первых трех месяцев ставка снизится до 9% на остаток. Максимальная сумма, которую можно хранить на сейвах, ограничена 10 млн руб.

Сейчас сервисом могут воспользоваться активные пользователи «Карты Плюс», доступ к «Сейвам» будет открываться постепенно. В «Яндексе» уточнили, что планируют предложить новые продукты для накопления.

В 2021 г. «Яндекс» закрыл сделку по покупке 100% банка «Акрополь». Сумма сделки составила 1,1 млрд руб. Уже в сентябре того же года организация сменила название на «Яндекс банк». В марте Центробанк России аннулировал лицензию банка на осуществление брокерской деятельности. В компании тогда пояснили, что банк отказался от брокерской лицензии, поскольку счел подобные услуги «не приоритетными на данном этапе». Позже банк отказался от лицензии на депозитарную деятельность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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