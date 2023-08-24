«Яндекс» запустил накопительный сервис с ежедневной выплатой процентов
«Это новый накопительный продукт со ставкой 13% годовых на первые три месяца, ежедневной выплатой процентов, кастомизацией счетов и возможностью положить или забрать деньги в любой момент без комиссии», – говорится в сообщении.
Пользователи смогут открыть до 10 счетов и управлять ими. После первых трех месяцев ставка снизится до 9% на остаток. Максимальная сумма, которую можно хранить на сейвах, ограничена 10 млн руб.
Сейчас сервисом могут воспользоваться активные пользователи «Карты Плюс», доступ к «Сейвам» будет открываться постепенно. В «Яндексе» уточнили, что планируют предложить новые продукты для накопления.
В 2021 г. «Яндекс» закрыл сделку по покупке 100% банка «Акрополь». Сумма сделки составила 1,1 млрд руб. Уже в сентябре того же года организация сменила название на «Яндекс банк». В марте Центробанк России аннулировал лицензию банка на осуществление брокерской деятельности. В компании тогда пояснили, что банк отказался от брокерской лицензии, поскольку счел подобные услуги «не приоритетными на данном этапе». Позже банк отказался от лицензии на депозитарную деятельность.