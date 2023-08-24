«Яндекс» запустил накопительный сервис с ежедневной выплатой процентов

В 2021 г. «Яндекс» закрыл сделку по покупке 100% банка «Акрополь». Сумма сделки составила 1,1 млрд руб. Уже в сентябре того же года организация сменила название на «Яндекс банк». В марте Центробанк России аннулировал лицензию банка на осуществление брокерской деятельности. В компании тогда пояснили, что банк отказался от брокерской лицензии, поскольку счел подобные услуги «не приоритетными на данном этапе». Позже банк отказался от лицензии на депозитарную деятельность.