ЦБ аннулировал брокерскую лицензию «Яндекс банка»

Центробанк России аннулировал лицензию на осуществление брокерской деятельности у АО «Яндекс банк», говорится на сайте регулятора.
«На основании заявления Акционерного общества "Яндекс Банк" (ИНН 7750004168; ОГРН 1077711000091) Банк России 06.03.2023 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 21.12.2000 № 045-04007-100000», – следует из сообщения ЦБ.
РБК в пресс-службе «Яндекс банка» пояснили, что организация отказалась от брокерской лицензии, поскольку сочла подобные услуги «не приоритетными на данном этапе».
Летом 2021 г. «Яндекс» закрыл сделку по покупке 100% банка «Акрополь». Сумма сделки составила 1,1 млрд руб. Уже в сентябре того же года банк «Акрополь» сменил название на «Яндекс банк».