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ЦБ аннулировал брокерскую лицензию «Яндекс банка»

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Центробанк России аннулировал лицензию на осуществление брокерской деятельности у АО «Яндекс банк», говорится на сайте регулятора.

«На основании заявления Акционерного общества "Яндекс Банк" (ИНН 7750004168; ОГРН 1077711000091) Банк России 06.03.2023 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 21.12.2000 № 045-04007-100000», – следует из сообщения ЦБ.

РБК в пресс-службе «Яндекс банка» пояснили, что организация отказалась от брокерской лицензии, поскольку сочла подобные услуги «не приоритетными на данном этапе».

Летом 2021 г. «Яндекс» закрыл сделку по покупке 100% банка «Акрополь». Сумма сделки составила 1,1 млрд руб. Уже в сентябре того же года банк «Акрополь» сменил название на «Яндекс банк».

Ранее по теме: Купленный «Яндексом» банк «Акрополь» переименовали в «Яндекс банк»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных