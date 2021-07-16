«Яндекс» закрыл сделку по покупке банка «Акрополь»
«Яндекс» закрыл сделку по покупке 100% банка «Акрополь», сообщил «Ведомостям» представитель интернет-компании. В результате сделки «Яндекс» получит лицензии «Акрополя», включая универсальную банковскую. Лицензии «Акрополя» позволят компании развивать направление финансовых сервисов и создавать новые продукты для пользователей и партнеров, отметил его представитель.
Сумма сделки составила 1,1 млрд руб., что эквивалентно стоимости активов банка: из них 75 млн руб. — премия к капиталу за покупку.
О том, что «Яндекс» ведет переговоры о покупке банка «Акрополь» у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича, в марте сообщал The Bell со ссылкой на источники.
В феврале 2020 г. газета «Коммерсантъ» сообщила, что Давыдович купил «Акрополь» у предыдущего собственника Ахмета Паланкоева за сумму, равную одному капиталу банка. На начало 2020 г. эта сумма составляла 1,1 млрд руб. В настоящий момент капитал «Акрополя» — чуть более 1 млрд руб.
«Компания обожглась на сделке с [основателем и основным владельцем "Тинькофф банка" Олегом] Тиньковым и приняла принципиальное решение делать финтех самостоятельно. Для этого ей и нужна практически пустая лицензия», — рассказывал один из источников The Bell.
22 сентября 2020 г. «Яндекс» и «Тинькофф банк» сообщили, что ведут переговоры по слиянию. Сумма сделки оценивалась в $5,48 млрд. Однако 16 октября TCS Group объявила, что «Тинькофф банк» отказался от принятого ранее решения. В «Яндексе» пояснили, что не смогли согласовать условия сделки с ключевыми акционерами «Тинькоффа». При этом основатель TCS Group Олег Тиньков заявил, что принял решение разорвать сделку с «Яндексом» после того, как вместо слияния ее стали считать поглощением банка интернет-компанией.
10 марта «Яндекс» объявил о запуске платежного сервиса Yandex Pay. С его помощью пользователи могут оплачивать покупки с карты, привязанной к аккаунту на «Яндексе». Пока сервис доступен только на сайтах в большинстве браузеров, но в перспективе будет работать в мобильных приложениях и офлайне.
Необходимость в новой платежной системе у компании возникла после развода со «Сбером». В прошлом году «Яндекс» избавился от ограничения на разработку своего финтеха, а госбанк получил сервис «Яндекс.Деньги», ныне переименованный в «ЮMoney».