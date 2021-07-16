«Яндекс» закрыл сделку по покупке банка «Акрополь»

22 сентября 2020 г. «Яндекс» и «Тинькофф банк» сообщили, что ведут переговоры по слиянию. Сумма сделки оценивалась в $5,48 млрд. Однако 16 октября TCS Group объявила, что «Тинькофф банк» отказался от принятого ранее решения. В «Яндексе» пояснили, что не смогли согласовать условия сделки с ключевыми акционерами «Тинькоффа». При этом основатель TCS Group Олег Тиньков заявил, что принял решение разорвать сделку с «Яндексом» после того, как вместо слияния ее стали считать поглощением банка интернет-компанией.