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«Яндекс» договорился о покупке банка «Акрополь» у гендиректора «Связного»

Ведомости

«Яндекс» заключил соглашение о покупке банка «Акрополь», сообщил «Ведомостям» представитель «Яндекса». В результате сделки «Яндекс» получит лицензии «Акрополя», включая банковскую.

Планируется, что сделка будет закрыта после согласования с Центральным банком. «Яндекс» уже подал соответствующее ходатайство, сообщил представитель. Сумма сделки составит 1,1 млрд руб., что составляет стоимость активов банка: из них 75 млн руб. — премия за покупку.

«Наличие лицензий позволит "Яндексу" развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнёров», — отмечается в сообщении.

О том, что «Яндекс» ведет переговоры о покупке банка «Акрополь» у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича, в марте сообщал The Bell со ссылкой на источники.

В феврале 2020 г. газета «Коммерсантъ» сообщила, что Давыдович купил «Акрополь» у предыдущего собственника Ахмета Паланкоева за сумму, равную одному капиталу банка. На начало 2020 г. эта сумма составляла 1,1 млрд руб. В настоящий момент капитал «Акрополя» — чуть более 1 млрд руб.

«Компания обожглась на сделке с [основателем и основным владельцем "Тинькофф банка" Олегом] Тиньковым и приняла принципиальное решение делать финтех самостоятельно. Для этого ей и нужна практически пустая лицензия», — рассказывал один из источников The Bell.

22 сентября 2020 г. «Яндекс» и «Тинькофф банк» сообщили, что ведут переговоры по слиянию. Сумма сделки оценивалась в $5,48 млрд. Однако 16 октября TCS Group объявила, что «Тинькофф банк» отказался от принятого ранее решения. В «Яндексе» пояснили, что не смогли согласовать условия сделки с ключевыми акционерами «Тинькофф». При этом основатель TCS Group Олег Тиньков заявил, что принял решение разорвать сделку с «Яндексом» после того, как вместо слияния ее стали считать поглощением банка интернет-компанией.

10 марта «Яндекс» объявил о запуске платежного сервиса Yandex Pay. С его помощью пользователи могут оплачивать покупки с карты, привязанной к аккаунту на «Яндексе». Пока сервис доступен только на сайтах в большинстве браузеров, но в перспективе будет работать в мобильных приложениях и офлайне.

Необходимость в новой платежной системе у компании возникла после развода со Сбером. В прошлом году «Яндекс» избавился от ограничения на разработку своего финтеха, а госбанк получил сервис «Яндекс.Деньги», ныне переименованный в «ЮMoney».

Ранее по теме: «Яндексу» маленький банк в самый раз

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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