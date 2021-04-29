«Яндекс» договорился о покупке банка «Акрополь» у гендиректора «Связного»
«Яндекс» заключил соглашение о покупке банка «Акрополь», сообщил «Ведомостям» представитель «Яндекса». В результате сделки «Яндекс» получит лицензии «Акрополя», включая банковскую.
Планируется, что сделка будет закрыта после согласования с Центральным банком. «Яндекс» уже подал соответствующее ходатайство, сообщил представитель. Сумма сделки составит 1,1 млрд руб., что составляет стоимость активов банка: из них 75 млн руб. — премия за покупку.
«Наличие лицензий позволит "Яндексу" развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнёров», — отмечается в сообщении.
В феврале 2020 г. газета «Коммерсантъ» сообщила, что Давыдович купил «Акрополь» у предыдущего собственника Ахмета Паланкоева за сумму, равную одному капиталу банка. На начало 2020 г. эта сумма составляла 1,1 млрд руб. В настоящий момент капитал «Акрополя» — чуть более 1 млрд руб.
«Компания обожглась на сделке с [основателем и основным владельцем "Тинькофф банка" Олегом] Тиньковым и приняла принципиальное решение делать финтех самостоятельно. Для этого ей и нужна практически пустая лицензия», — рассказывал один из источников The Bell.
22 сентября 2020 г. «Яндекс» и «Тинькофф банк» сообщили, что ведут переговоры по слиянию. Сумма сделки оценивалась в $5,48 млрд. Однако 16 октября TCS Group объявила, что «Тинькофф банк» отказался от принятого ранее решения. В «Яндексе» пояснили, что не смогли согласовать условия сделки с ключевыми акционерами «Тинькофф». При этом основатель TCS Group Олег Тиньков заявил, что принял решение разорвать сделку с «Яндексом» после того, как вместо слияния ее стали считать поглощением банка интернет-компанией.