The Bell: «Яндекс» может купить банк «Акрополь» у гендиректора «Связного»
По данным источников, договор купли-продажи может быть подписан уже в ближайшее время. Представитель «Яндекса» заявил изданию, что компания заинтересована в получении банковской лицензии.
«Мы рассматриваем все доступные варианты», — пояснил он. Евгений Давыдович отказался от комментариев.
По словам источников издания, «Яндекс» покупает не банк, а банковскую лицензию, «планов открывать отделения или выдавать кредиты у компании нет».
В феврале 2020 г. газета «Коммерсантъ» сообщила, что Давыдович купил «Акрополь» у предыдущего собственника Ахмета Паланкоева за сумму, равную одному капиталу банка. На начало 2020 г. эта сумма составляла 1,1 млрд руб. В настоящий момент капитал «Акрополя» — чуть более 1 млрд руб.
«Компания обожглась на сделке с [основателем и основным владельцем "Тинькофф Банка" Олегом] Тиньковым и приняла принципиальное решение делать финтех самостоятельно. Для этого ей и нужна практически пустая лицензия», — рассказал другой источник издания.
22 сентября 2020 г. «Яндекс» и «Тинькофф банк» сообщили, что ведут переговоры по слиянию. Сумма сделки оценивалась в $5,48 млрд. Однако 16 октября TCS Group объявила, что «Тинькофф банк» отказался от принятого ранее решения. В «Яндексе» пояснили, что не смогли согласовать условия сделки с ключевыми акционерами «Тинькофф». При этом основатель TCS Group Олег Тиньков заявил, что принял решение разорвать сделку с «Яндексом» после того, как вместо слияния ее стали считать поглощением банка интернет-компанией.
Необходимость в новой платежной системе у компании возникла после развода со Сбербанком. В прошлом году «Яндекс» избавился от ограничения на разработку своего финтеха, а госбанк получил сервис «Яндекс.Деньги», ныне переименованный в «ЮMoney».