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The Bell: «Яндекс» может купить банк «Акрополь» у гендиректора «Связного»

Ведомости

«Яндекс» ведет переговоры о покупке банка «Акрополь» у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича, сообщает The Bell со ссылкой на источники. 

По данным источников, договор купли-продажи может быть подписан уже в ближайшее время. Представитель «Яндекса» заявил изданию, что компания заинтересована в получении банковской лицензии. 

«Мы рассматриваем все доступные варианты», — пояснил он. Евгений Давыдович отказался от комментариев. 

По словам источников издания, «Яндекс» покупает не банк, а банковскую лицензию, «планов открывать отделения или выдавать кредиты у компании нет». 

В феврале 2020 г. газета «Коммерсантъ» сообщила, что Давыдович купил «Акрополь» у предыдущего собственника Ахмета Паланкоева за сумму, равную одному капиталу банка. На начало 2020 г. эта сумма составляла 1,1 млрд руб. В настоящий момент капитал «Акрополя» — чуть более 1 млрд руб.

«Компания обожглась на сделке с [основателем и основным владельцем "Тинькофф Банка" Олегом] Тиньковым и приняла принципиальное решение делать финтех самостоятельно. Для этого ей и нужна практически пустая лицензия», — рассказал другой источник издания. 

22 сентября 2020 г. «Яндекс» и «Тинькофф банк» сообщили, что ведут переговоры по слиянию. Сумма сделки оценивалась в $5,48 млрд. Однако 16 октября TCS Group объявила, что «Тинькофф банк» отказался от принятого ранее решения. В «Яндексе» пояснили, что не смогли согласовать условия сделки с ключевыми акционерами «Тинькофф». При этом основатель TCS Group Олег Тиньков заявил, что принял решение разорвать сделку с «Яндексом» после того, как вместо слияния ее стали считать поглощением банка интернет-компанией.

10 марта «Яндекс» объявил о запуске платежного сервиса Yandex Pay. С его помощью пользователи могут оплачивать покупки с карты, привязанной к аккаунту на «Яндексе». Пока сервис доступен только на сайтах в большинстве браузеров, но в перспективе будет работать в мобильных приложениях и офлайне.

Необходимость в новой платежной системе у компании возникла после развода со Сбербанком. В прошлом году «Яндекс» избавился от ограничения на разработку своего финтеха, а госбанк получил сервис «Яндекс.Деньги», ныне переименованный в «ЮMoney».

Ранее по теме: «Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных