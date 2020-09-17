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«Яндекс.Деньги» переименуют в «ЮMoney»

Ведомости

«Яндекс.Деньги» с 15 декабря 2020 г. будут называться «ЮMoney», следует из пресс-релиза Сбербанка, в экосистему которого компания вошла в июле. Кроме того, платежное решение для бизнеса «Яндекс.Касса» переименуют в «ЮKassa».

«Компания полностью перейдет на новый бренд после 15 декабря 2020 года, а до этого момента новый и старый бренды будут использоваться одновременно», — сказано в сообщении Сбербанка. Отмечается, что новый бренд «Яндекс.Деньги» разработала самостоятельно.

Как часть Сбербанка «ЮMoney» расширит возможности существующих сервисов и платежных инструментов, которые уже есть у нескольких компаний экосистемы — Сбербанк ID, SberPay, «Плати QR». Также компания намерена расширить линейку карт, усовершенствовать программу лояльности и запустить новые продукты для бизнеса и пользователей. 

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Кроме того, «ЮMoney» продолжит совершенствование продуктов и сервисов, запущенных под брендами «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса». Клиенты, как и прежде, смогут создавать электронные кошельки, выпускать к ним виртуальные или пластиковые карты. «ЮKassa», в свою очередь, будет также осуществлять быстрые и безопасные платежи для компаний и предлагать другие решения для бизнеса.

Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по разделу общих активов в конце июля этого года. В результате банк стал полностью владеть «Яндекс.Деньгами». «Яндекс» забрал себе «Яндекс.Маркет». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных