«Яндекс.Деньги» переименуют в «ЮMoney»

Кроме того, «ЮMoney» продолжит совершенствование продуктов и сервисов, запущенных под брендами «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса». Клиенты, как и прежде, смогут создавать электронные кошельки, выпускать к ним виртуальные или пластиковые карты. «ЮKassa», в свою очередь, будет также осуществлять быстрые и безопасные платежи для компаний и предлагать другие решения для бизнеса.