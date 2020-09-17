«Яндекс.Деньги» переименуют в «ЮMoney»
«Компания полностью перейдет на новый бренд после 15 декабря 2020 года, а до этого момента новый и старый бренды будут использоваться одновременно», — сказано в сообщении Сбербанка. Отмечается, что новый бренд «Яндекс.Деньги» разработала самостоятельно.
Как часть Сбербанка «ЮMoney» расширит возможности существующих сервисов и платежных инструментов, которые уже есть у нескольких компаний экосистемы — Сбербанк ID, SberPay, «Плати QR». Также компания намерена расширить линейку карт, усовершенствовать программу лояльности и запустить новые продукты для бизнеса и пользователей.
Кроме того, «ЮMoney» продолжит совершенствование продуктов и сервисов, запущенных под брендами «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса». Клиенты, как и прежде, смогут создавать электронные кошельки, выпускать к ним виртуальные или пластиковые карты. «ЮKassa», в свою очередь, будет также осуществлять быстрые и безопасные платежи для компаний и предлагать другие решения для бизнеса.
Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по разделу общих активов в конце июля этого года. В результате банк стал полностью владеть «Яндекс.Деньгами». «Яндекс» забрал себе «Яндекс.Маркет».