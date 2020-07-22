Сбербанк стал единственным владельцем «Яндекс-Денег»

23 июня «Яндекс» объявил о прекращении сотрудничества со Сбербанком по совместным предприятиям. Тогда было заявлено, что Сбербанк станет единственным владельцем платежной системы «Яндекс.Деньги», выкупив у «Яндекса» его долю 25% плюс 1 руб. примерно за 2,4 млрд руб. «Яндекс» выкупит долю госбанка, 45%, в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. Кроме одноименной площадки сравнения цен в онлайн-магазинах в этот актив входит маркетплейс «Беру». После закрытия сделки у «Яндекса» будет 90% «Яндекс.Маркета», 10% акций останется у структуры, созданной для поощрения топ-менеджмента «Яндекс.Маркета» и его сотрудников.