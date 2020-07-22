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Сбербанк стал единственным владельцем «Яндекс-Денег»

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Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах». По данным сайта Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), доля в 25% перешла от «Яндекса» к сбербанковской компании «Цифровые активы».

Ранее Сбербанку принадлежало 75% «Яндекс.Денег», теперь банк стал единственным владельцем финтехсервиса. Планировалось, что до конца 2020 г. Сбербанк проведет ребрендинг актива и поменяет его название: для пользователей и партнеров сервис продолжит работать в привычном режиме.

23 июня «Яндекс» объявил о прекращении сотрудничества со Сбербанком по совместным предприятиям. Тогда было заявлено, что Сбербанк станет единственным владельцем платежной системы «Яндекс.Деньги», выкупив у «Яндекса» его долю 25% плюс 1 руб. примерно за 2,4 млрд руб. «Яндекс» выкупит долю госбанка, 45%, в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. Кроме одноименной площадки сравнения цен в онлайн-магазинах в этот актив входит маркетплейс «Беру». После закрытия сделки у «Яндекса» будет 90% «Яндекс.Маркета», 10% акций останется у структуры, созданной для поощрения топ-менеджмента «Яндекс.Маркета» и его сотрудников.

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

У них два совместных предприятия – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет»

Все соглашения, ограничивающие возможности «Яндекса» развивать финансовые сервисы вне партнерств со Сбербанком, будут прекращены, информировал «Яндекс». Сделки планировалось закрыть в III квартале 2020 г.

Ранее по теме: Греф прокомментировал раздел активов Сбербанка и «Яндекса»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных