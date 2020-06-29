Греф прокомментировал раздел активов Сбербанка и «Яндекса»

Он положительно оценил развитие совместных с «Яндексом» проектов, отметив сервис «Яндекс.Маркет» вырос во время эпидемии коронавируса. При этом топ-менеджер подтвердил, что экосистемы Сбербанка и «Яндекса» сильно конкурируют между собой, что создает сложности: «Возникла объективная необходимость подумать, как выйти из ситуации. Последний год мы работали над этим и нашли взаимовыгодный вариант».