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Греф прокомментировал раздел активов Сбербанка и «Яндекса»

Ведомости

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС прокомментировал раздел активов в совместных предприятиях Сбербанка и «Яндекса». По его словам, банк не «разводится» с компанией, однако появилась необходимость реструктурировать их совместный бизнес. «Да ничего мы не делили», - сказал Греф.

Он положительно оценил развитие совместных с «Яндексом» проектов, отметив сервис «Яндекс.Маркет» вырос во время эпидемии коронавируса. При этом топ-менеджер подтвердил, что экосистемы Сбербанка и «Яндекса» сильно конкурируют между собой, что создает сложности: «Возникла объективная необходимость подумать, как выйти из ситуации. Последний год мы работали над этим и нашли взаимовыгодный вариант».

В начале июня стало известно о планах «Яндекса» и Сбербанка объявить о разводе. Сбербанк станет единственным владельцем платежной системы «Яндекс.Деньги», выкупив у «Яндекса» его долю примерно за 2,4 млрд руб., а «Яндекс» выкупит долю госбанка, 45%, в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. Кроме одноименной площадки сравнения цен в онлайн-магазинах в этот актив входит маркетплейс «Беру». Сделки планируется закрыть в III квартале 2020 г.

Ранее по теме: «Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных