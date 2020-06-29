Греф прокомментировал раздел активов Сбербанка и «Яндекса»
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС прокомментировал раздел активов в совместных предприятиях Сбербанка и «Яндекса». По его словам, банк не «разводится» с компанией, однако появилась необходимость реструктурировать их совместный бизнес. «Да ничего мы не делили», - сказал Греф.
Он положительно оценил развитие совместных с «Яндексом» проектов, отметив сервис «Яндекс.Маркет» вырос во время эпидемии коронавируса. При этом топ-менеджер подтвердил, что экосистемы Сбербанка и «Яндекса» сильно конкурируют между собой, что создает сложности: «Возникла объективная необходимость подумать, как выйти из ситуации. Последний год мы работали над этим и нашли взаимовыгодный вариант».
В начале июня стало известно о планах «Яндекса» и Сбербанка объявить о разводе. Сбербанк станет единственным владельцем платежной системы «Яндекс.Деньги», выкупив у «Яндекса» его долю примерно за 2,4 млрд руб., а «Яндекс» выкупит долю госбанка, 45%, в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. Кроме одноименной площадки сравнения цен в онлайн-магазинах в этот актив входит маркетплейс «Беру». Сделки планируется закрыть в III квартале 2020 г.