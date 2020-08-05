«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему

«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистемуКомпания подала заявки на товарные знаки в банковской, инвестиционной и страховой сферах
Заявки на регистрацию 17 торговых марок – «ЯБанк», «ЯКредит», «ЯБиржа», «ЯБрокер», «ЯВклад», «ЯКапитал», «ЯСтраховка», «ЯСчет», «ЯПортфель», «ЯСбережения», «ЯСейф», «ЯЭквайринг», «ЯПеревод», «ЯВалюта», «ЯТрейд», «ЯАкции» и «ЯКэш» – были поданы еще весной, но тогда казалось, что одна из крупнейших российских IT-компаний просто столбит территорию. Сейчас, после потери компанией «Яндекс.Денег» в результате «развода» со Сбербанком, все выглядит иначе.
Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования. Или во всяком случае зарезервировал за собой такую возможность в будущем. О сроках запуска проектов в «Яндексе» говорить отказались: «Мы часто регистрируем товарные знаки или патенты, но не все они находят применение в будущем. Это нормальная практика для больших IT-компаний», – пояснил официальный представитель компании.