«Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок Yandex Pay
«Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок — Yandex Pay, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. С помощью сервиса пользователи «Яндекса» смогут платить картой, не вводя ее данные.
Чтобы платить через Yandex Pay, нужно привязать карту к аккаунту на Яндексе. Сервис работает с картами Mastercard, Visa и «Мир», уточнили в компании.
«Любая компания может поставить на свой сайт кнопку Yandex Pay, чтобы упростить клиентам процесс оплаты и, как следствие, повысить продажи», — пояснил руководитель сервиса Александр Головин.
Отмечается, что сервис уже установили онлайн-ритейлер Lamoda, Brandshop и др. При этом на данный момент сервис доступен для использования только на сайтах, в дальнейшем компания планирует масштабировать проект на приложения.