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«Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок Yandex Pay

Ведомости

«Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок  — Yandex Pay, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. С помощью сервиса пользователи «Яндекса» смогут платить картой, не вводя ее данные.  

Чтобы платить через Yandex Pay, нужно привязать карту к аккаунту на Яндексе. Сервис работает с картами Mastercard, Visa и «Мир», уточнили в компании. 

«Любая компания может поставить на свой сайт кнопку Yandex Pay, чтобы упростить клиентам процесс оплаты и, как следствие, повысить продажи», — пояснил руководитель сервиса Александр Головин. 

Отмечается, что сервис уже установили онлайн-ритейлер Lamoda, Brandshop и др. При этом на данный момент сервис доступен для использования только на сайтах, в дальнейшем компания планирует масштабировать проект на приложения. 

Ранее по теме: «Яндекс» запустит сервис безналичной оплаты Yandex Pay

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных