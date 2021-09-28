Купленный «Яндексом» банк «Акрополь» переименовали в «Яндекс Банк»
Приобретенный «Яндексом» в июле за 1,1 млрд руб. банк «Акрополь» сменил название на «Яндекс Банк», подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Новое название банк получил с 28 сентября. Других комментариев «Яндекс» не предоставил.
Согласно закрытой почти три месяца назад сделке, «Яндекс» получил лицензии «Акрополя», включая универсальную банковскую. Лицензии позволят компании развивать направление финансовых сервисов и создавать новые продукты для пользователей и партнеров. Сумма сделки составила 1,1 млрд руб., что эквивалентно стоимости активов банка: из них 75 млн руб. — премия к капиталу за покупку.
О том, что «Яндекс» ведет переговоры о покупке банка «Акрополь» у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича, в марте сообщал The Bell со ссылкой на источники. В том же месяце «Яндекс» объявил о запуске платежного сервиса Yandex Pay. С его помощью пользователи могут оплачивать покупки с карты, привязанной к аккаунту на «Яндексе».
В октябре 2020 г. TCS Group объявила, что «Тинькофф банк» отказался от принятого ранее решения о слиянии с «Яндексом». В «Яндексе» пояснили, что не смогли согласовать условия сделки с ключевыми акционерами «Тинькоффа». При этом основатель TCS Group Олег Тиньков заявил, что принял решение разорвать сделку с «Яндексом» после того, как вместо слияния ее стали считать поглощением банка интернет-компанией.