Купленный «Яндексом» банк «Акрополь» переименовали в «Яндекс Банк»

О том, что «Яндекс» ведет переговоры о покупке банка «Акрополь» у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича, в марте сообщал The Bell со ссылкой на источники. В том же месяце «Яндекс» объявил о запуске платежного сервиса Yandex Pay. С его помощью пользователи могут оплачивать покупки с карты, привязанной к аккаунту на «Яндексе».