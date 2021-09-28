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Купленный «Яндексом» банк «Акрополь» переименовали в «Яндекс Банк»

Ведомости

Приобретенный «Яндексом» в июле за 1,1 млрд руб. банк «Акрополь» сменил название на «Яндекс Банк», подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Новое название банк получил с 28 сентября. Других комментариев «Яндекс» не предоставил.

Согласно закрытой почти три месяца назад сделке, «Яндекс» получил лицензии «Акрополя», включая универсальную банковскую. Лицензии позволят компании развивать направление финансовых сервисов и создавать новые продукты для пользователей и партнеров. Сумма сделки составила 1,1 млрд руб., что эквивалентно стоимости активов банка: из них 75 млн руб. — премия к капиталу за покупку. 

О том, что «Яндекс» ведет переговоры о покупке банка «Акрополь» у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича, в марте сообщал The Bell со ссылкой на источники. В том же месяце «Яндекс» объявил о запуске платежного сервиса Yandex Pay. С его помощью пользователи могут оплачивать покупки с карты, привязанной к аккаунту на «Яндексе».

В октябре 2020 г. TCS Group объявила, что «Тинькофф банк» отказался от принятого ранее решения о слиянии с «Яндексом». В «Яндексе» пояснили, что не смогли согласовать условия сделки с ключевыми акционерами «Тинькоффа». При этом основатель TCS Group Олег Тиньков заявил, что принял решение разорвать сделку с «Яндексом» после того, как вместо слияния ее стали считать поглощением банка интернет-компанией.

Ранее по теме: «Яндекс» закрыл сделку по покупке банка «Акрополь»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных