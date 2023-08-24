Международные резервы России сократились за неделю на $6,3 млрд
Международные резервы России за неделю с 11 по 18 августа сократились на $6,3 млрд, составив $579,5 млрд, сообщается на сайте Центробанка.
«Объем международных резервов по состоянию на 18 августа составил $579,5 млрд, сократившись за неделю на $6,3 млрд, или на 1,1%, преимущественно вследствие отрицательной переоценки», – говорится в сообщении.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также заморозили российские активы за рубежом. По данным Еврокомиссии (ЕК), страны ЕС подтвердили заморозку более 200 млрд евро активов ЦБ.