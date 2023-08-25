ВТБ предупредил о предлагающих высокие ставки по вкладам мошенниках

Уточняется, что в начале разговора злоумышленники звонят с неизвестных номеров, представляются сотрудниками «Госуслуг» и напоминают о повышении процентов по вкладам в крупных банках. В связи с этим они предлагают пользователям разместить свои средства «на безопасных счетах» и предлагают им кэшбек с накоплений. После этого они просят назвать им код, направленный в SMS, а также логин и пароль от банковской учетной системы. Получив все данные, мошенники выводят средства и перестают выходить на связь.