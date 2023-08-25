ВТБ предупредил о предлагающих высокие ставки по вкладам мошенниках
Уточняется, что в начале разговора злоумышленники звонят с неизвестных номеров, представляются сотрудниками «Госуслуг» и напоминают о повышении процентов по вкладам в крупных банках. В связи с этим они предлагают пользователям разместить свои средства «на безопасных счетах» и предлагают им кэшбек с накоплений. После этого они просят назвать им код, направленный в SMS, а также логин и пароль от банковской учетной системы. Получив все данные, мошенники выводят средства и перестают выходить на связь.
ЦБ 15 августа принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12% на фоне ослабления рубля. Причиной решения стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Следующее плановое заседание пройдет 15 сентября.
25 августа «Ведомости» со ссылкой на статистику ЦБ писали, что по итогам первого полугодия 2023 г. мошенники похитили у граждан более 8 млрд руб., это на 33% больше того же периода год назад, следует из отчета ЦБ. Вернуть удалось только 4,39% от всей суммы – около 356,6 млн руб. При этом 16,25% краж пришлось на Систему быстрых платежей (СБП), через нее было выведено 1,3 млрд руб.