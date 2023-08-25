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Финансы

ВТБ предупредил о предлагающих высокие ставки по вкладам мошенниках

Ведомости

Мошенники начали предлагать банковским клиентам высокие ставки по вкладам после решения ЦБ повысить ключевую ставку до 12%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на ВТБ.

Уточняется, что в начале разговора злоумышленники звонят с неизвестных номеров, представляются сотрудниками «Госуслуг» и напоминают о повышении процентов по вкладам в крупных банках. В связи с этим они предлагают пользователям разместить свои средства «на безопасных счетах» и предлагают им кэшбек с накоплений. После этого они просят назвать им код, направленный в SMS, а также логин и пароль от банковской учетной системы. Получив все данные, мошенники выводят средства и перестают выходить на связь. 

ЦБ 15 августа принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12% на фоне ослабления рубля. Причиной решения стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Следующее плановое заседание пройдет 15 сентября.

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25 августа «Ведомости» со ссылкой на статистику ЦБ писали, что по итогам первого полугодия 2023 г. мошенники похитили у граждан более 8 млрд руб., это на 33% больше того же периода год назад, следует из отчета ЦБ. Вернуть удалось только 4,39% от всей суммы – около 356,6 млн руб. При этом 16,25% краж пришлось на Систему быстрых платежей (СБП), через нее было выведено 1,3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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