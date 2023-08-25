За полгода мошенники украли через СБП 1,3 млрд рублей

Эти показатели, как и доля возврата, могут вырасти во второй половине 2024 г., когда заработает новый механизм противодействия хищению средств. Согласно закону, банки должны будут еще до списания средств проверять все переводы на наличие признаков мошенничества, в том числе сверяться с базой данных ЦБ. При этом проверять операции будет не только банк плательщика, но и получателя. Если перевод средств был без согласия клиента, банк должен будет вернуть средства в течение 30 дней и в течение 60 дней, если речь о трансграничных переводах. Помимо этого у банка появится возможность замораживать операции сроком на два дня, если у него возникнут подозрения, что средства могут попасть мошенникам.