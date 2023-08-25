За полгода мошенники украли через СБП 1,3 млрд рублей

За полгода мошенники украли через СБП 1,3 млрд рублейЭто 16,25% от всех похищенных за этот период средств
С января по июнь 2023 г. мошенники похитили у граждан более 1,3 млрд руб. через Систему быстрых платежей (СБП) – это 16,25% от общей суммы всех украденных средств за этот период, следует из статистики ЦБ. Количество хищений с помощью СБП составило 32 246. Этот канал краж регулятор выделяет в статистике только с начала этого года.
Доля социальной инженерии в кражах через СБП составила 64 и 57,9% в I и II кварталах соответственно. При этом вернуть свои средства гражданам удалось больше всего в январе – марте – 64 млн руб., или 11% от похищенной суммы. В апреле – июне показатель возврата упал почти в 5 раз, составив 13 млн руб. (1,7%).
Всего за первое полугодие мошенники похитили у граждан более 8 млрд руб., это на 33% больше того же периода год назад, следует из отчета ЦБ. Вернуть удалось только 4,39% от всей суммы – около 356,6 млн руб.
Динамика количества краж в первом полугодии 2023 г. тоже была положительной. Мошенники похищали средства на 13% чаще – всего ЦБ зафиксировал 531 817 инцидентов. Доля социальной инженерии продолжила снижаться, составив 48,4%. Это значение примерно соответствует уровню первого полугодия 2020 г., когда методами социальной инженерии мошенники крали в 48,8% случаев. В 2021 и 2022 гг. показатель был выше – 51,6 и 49% соответственно.
Чаще всего злоумышленники похищают средства граждан с банковских карт – за полгода ЦБ зафиксировал 441 132 таких случая на сумму чуть более 3 млрд руб. Из них вернуть удалось в I квартале лишь 5,6% (почти 76,4 млн руб.), а во II квартале – 7,2% (почти 122,5 млн руб.).
На втором месте по количеству инцидентов находятся кражи со счетов (взлом мобильных приложений и переводы) – за первые шесть месяцев года 51 287 случаев. Но по объему именно таким способом мошенники похищают больше всего средств – 3,5 млрд руб. Доля возврата в таких случаях в разы ниже: в I квартале – 1,5% (37,3 млн руб.), а во II квартале – 1,7% (17,5 млн руб.).
С электронных кошельков Банк России зафиксировал 6029 случаев операций без согласия клиента на общую сумму почти 48,9 млн руб., но доля краж методами социальной инженерии здесь одна из самых высоких – 92,4% случаев в I квартале и 99% случаев во II квартале. Вернуть украденные средства граждане не смогли.
Во II квартале возросла активность телефонных мошенников, отмечает ЦБ: количество звонков увеличилось в 2,5 раза за три месяца до 276 775. Наиболее распространенной практикой остаются звонки от лжесотрудников Банка России или якобы работников банков. Это привело к росту числа подключений гражданами себе услуг по определению и блокировке нежелательных звонков, писали ранее «Ведомости».
При этом активность злоумышленников в интернете немного сократилась. Если в I квартале ЦБ выявил 1489 ресурсов, предлагающих различные финуслуги, но не имеющих лицензии на такую деятельность, то во II квартале их количество сократилось примерно на 8% до 1365. Число фишинговых сайтов уменьшилось по итогам апреля – июня почти на 10% до 4924 ресурсов. Единственная категория, показавшая количественный рост в поквартальной динамике, – финансовые пирамиды. Их стало больше на 31% (1767 ресурсов).
С 1 января 2023 г. ЦБ собирает статистику по количеству и объему предотвращенных банками краж. За январь – июнь они не допустили более 9 млн инцидентов на 1,6 трлн руб.
Эти показатели, как и доля возврата, могут вырасти во второй половине 2024 г., когда заработает новый механизм противодействия хищению средств. Согласно закону, банки должны будут еще до списания средств проверять все переводы на наличие признаков мошенничества, в том числе сверяться с базой данных ЦБ. При этом проверять операции будет не только банк плательщика, но и получателя. Если перевод средств был без согласия клиента, банк должен будет вернуть средства в течение 30 дней и в течение 60 дней, если речь о трансграничных переводах. Помимо этого у банка появится возможность замораживать операции сроком на два дня, если у него возникнут подозрения, что средства могут попасть мошенникам.