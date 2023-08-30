Курс евро превысил 105 рублей впервые с середины августа

В середине августа зампред ЦБ Алексей Заботкин исключил риски для финансовой стабильности России из-за ослабления рубля. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что ослабление рубля связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами.