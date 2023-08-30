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Финансы

Курс евро превысил 105 рублей впервые с середины августа

Ведомости

Курс евро превысил 105 руб. впервые с 16 августа, следует из данных Московской биржи.

Европейская валюта на 16:23 мск стоила 105,03 руб., после чего поднялась до 105,04 руб. Доллар в то же время торговался по 96,165 руб., китайский юань – по 13,167 руб.

Ослабление рубля началось с конца июня. 14 августа евро превысил 111 руб., доллар – 101 руб. впервые с марта 2022 г. Банк России 15 августа повысил ключевую ставку до 12% – сразу на 3,5 п. п. Регулятор объяснил это усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. 

Ранее по теме: Бывший министр финансов России объяснил летнее ослабление рубля

В середине августа зампред ЦБ Алексей Заботкин исключил риски для финансовой стабильности России из-за ослабления рубля. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что ослабление рубля связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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