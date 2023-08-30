Курс евро превысил 105 рублей впервые с середины августа
Курс евро превысил 105 руб. впервые с 16 августа, следует из данных Московской биржи.
Европейская валюта на 16:23 мск стоила 105,03 руб., после чего поднялась до 105,04 руб. Доллар в то же время торговался по 96,165 руб., китайский юань – по 13,167 руб.
Ослабление рубля началось с конца июня. 14 августа евро превысил 111 руб., доллар – 101 руб. впервые с марта 2022 г. Банк России 15 августа повысил ключевую ставку до 12% – сразу на 3,5 п. п. Регулятор объяснил это усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса.
В середине августа зампред ЦБ Алексей Заботкин исключил риски для финансовой стабильности России из-за ослабления рубля. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что ослабление рубля связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами.