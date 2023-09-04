Банк России повысил тарифы по ОСАГО для грузовиков из недружественных стран
Банк России увеличил почти в 18 раз – с 1,7 до 30 – коэффициент территории по ОСАГО для водителей грузовиков, въезжающих в Россию из недружественных стран. Об этом говорится в указании ЦБ, опубликованном на сайте регулятора.
Из документа следует, что повышение коэффициента не коснулось мотоциклов и легковых автомобилей физических лиц, оформляющих договор ОСАГО при въезде в Россию. Для них коэффициент по-прежнему составляет 1,7.
Кроме того, ЦБ устанавливает территориальный коэффициент ОСАГО для автомобилей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – 0,68. Отмечается, что речь идет о машинах, зарегистрированных на Украине, собственниками которых являются юрлица или граждане новых регионов.
Указание вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Согласно данным на сайте ЦБ, документ был опубликован 1 сентября.
Ранее в пресс-службе ЦБ пояснили, что новый подход к определению коэффициента связан с отказом ряда стран принимать с 1 июня 2023 г. российские сертификаты «Зеленой карты». В частности, сертификаты перестали действовать в странах ЕС, Швейцарии и Великобритании. При этом для других стран системы российские «Зеленые карты» работают в обычном режиме. Речь идет об Азербайджане, Белоруссии, Молдавии, Сербии и Турции.