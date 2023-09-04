Газета
Финансы

Банк России повысил тарифы по ОСАГО для грузовиков из недружественных стран

Ведомости

Банк России увеличил почти в 18 раз – с 1,7 до 30 – коэффициент территории по ОСАГО для водителей грузовиков, въезжающих в Россию из недружественных стран. Об этом говорится в указании ЦБ, опубликованном на сайте регулятора.

Из документа следует, что повышение коэффициента не коснулось мотоциклов и легковых автомобилей физических лиц, оформляющих договор ОСАГО при въезде в Россию. Для них коэффициент по-прежнему составляет 1,7.

Кроме того, ЦБ устанавливает территориальный коэффициент ОСАГО для автомобилей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – 0,68. Отмечается, что речь идет о машинах, зарегистрированных на Украине, собственниками которых являются юрлица или граждане новых регионов.

Указание вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Согласно данным на сайте ЦБ, документ был опубликован 1 сентября.

Ранее в пресс-службе ЦБ пояснили, что новый подход к определению коэффициента связан с отказом ряда стран принимать с 1 июня 2023 г. российские сертификаты «Зеленой карты». В частности, сертификаты перестали действовать в странах ЕС, Швейцарии и Великобритании. При этом для других стран системы российские «Зеленые карты» работают в обычном режиме. Речь идет об Азербайджане, Белоруссии, Молдавии, Сербии и Турции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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