Банк России повысил тарифы по ОСАГО для грузовиков из недружественных стран

Ранее в пресс-службе ЦБ пояснили, что новый подход к определению коэффициента связан с отказом ряда стран принимать с 1 июня 2023 г. российские сертификаты «Зеленой карты». В частности, сертификаты перестали действовать в странах ЕС, Швейцарии и Великобритании. При этом для других стран системы российские «Зеленые карты» работают в обычном режиме. Речь идет об Азербайджане, Белоруссии, Молдавии, Сербии и Турции.