ЦБ намерен увеличить тарифы ОСАГО для автовладельцев из недружественных стран

В конце мая в Российским союзе автостраховщиков (РСА) рассказали, что с 1 июня двусторонние соглашения о взаимном признании страховых сертификатов «Зеленая карта» между РСА и страховыми бюро стран Евросоюза, Швейцарии и Великобритании прекращаются. Таким образом, выданные в странах Европы «Зеленые карты» перестали действовать в России. При этом российские сертификаты не будут работать на территории Евросоюза, Великобритании и Швейцарии. Страховые организации не могут выдавать «Зеленые карты» со сроком действия после 31 мая 2023 г.