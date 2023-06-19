ЦБ намерен увеличить тарифы ОСАГО для автовладельцев из недружественных стран
Банк России планирует резко увеличить тарифы для автовладельцев из недружественных стран при оформлении договора ОСАГО для въезда на территорию РФ. Изменения не затронут легковые авто, следует из проекта указания регулятора.
Изменения вносятся в указание ЦБ от 8 декабря 2021 г. «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
В результате для владельцев легковых автомобилей и владельцев ТС любой категории из дружественных стран коэффициент территорий останется на прежнем уровне 1,7. Для иных же ТС, зарегистрированных в недружественных государствах, коэффициент увеличивается сразу до 12,5.
«Новый подход к определению значений КТ сформулирован регулятором по результатам соответствующих расчетов, в том числе в связи с отказом указанных государств принимать с 1 июня 2023 г. российские сертификаты «Зеленой карты», – пояснили нововведение в пресс-службе ЦБ (цитата по ТАСС).
Помимо этого документ актуализирует значения коэффициентов страховых тарифов, которые устанавливаются в зависимости от территории преимущественного использования авто, в том числе в связи с вхождением в состав РФ четырех новых регионов. Для всех категорий ТС, зарегистрированных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, коэффициент составит 0,68.
В конце мая в Российским союзе автостраховщиков (РСА) рассказали, что с 1 июня двусторонние соглашения о взаимном признании страховых сертификатов «Зеленая карта» между РСА и страховыми бюро стран Евросоюза, Швейцарии и Великобритании прекращаются. Таким образом, выданные в странах Европы «Зеленые карты» перестали действовать в России. При этом российские сертификаты не будут работать на территории Евросоюза, Великобритании и Швейцарии. Страховые организации не могут выдавать «Зеленые карты» со сроком действия после 31 мая 2023 г.
При этом для других стран системы российские «Зеленые карты» будут работать в обычном режиме. Речь идет о таких странах, как Азербайджан, Белоруссия, Молдавия, Сербия и Турция.