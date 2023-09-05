Минфин подтвердил обсуждение изменений условий по льготной ипотеке

Банки, как писали «Ведомости», выдают ипотечные кредиты с гоподдержкой по сниженным ставкам (например, 8% по льготной, 6% по семейной ипотеке) и каждый месяц получают возмещение из бюджета в сумме недополученных процентов до ключевой ставки (сейчас – 12%), увеличенной на 2–5 п. п. в зависимости от программы (в среднем на 3 п. п.). Взнос по ипотеке с господдержкой не зависит от вида программы и составляет 15% от суммы сделки.