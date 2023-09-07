Центробанк: в августе россияне продали иностранной валюты на 42,1 млрд рублей
По итогам августа россияне продали иностранной валюты на 42,1 млрд руб. на фоне ослабления рубля за месяц относительно доллара США на 4,8%. Об этом говорится в «Обзоре финансовых рисков» Центробанка.
«При этом итоговые нетто-продажи сформировались за счет продажи "токсичной" валюты в крупнейших банках – на 64,1 млрд руб. Одновременно с этим рубли конвертировались в валюты дружественных стран, в основном юань», – отметили в ЦБ. В крупнейших банках по итогам августа было приобретено таких валют на 16,7 млрд руб.
Регулятор отмечает, что ускорению темпов ослабления рубля в начале августа (курс достигал отметки в 101,75 руб. за доллар США) способствовало «снижение среднедневных продаж экспортной выручки при устойчивом спросе на валюту в целях оплаты импорта».
Во второй половине августа крупнейшие экспортеры нарастили объем чистых продаж иностранной валюты, по итогам месяца он увеличился на 4,1% относительно июля до $7,2 млрд.
«В целом за месяц рубль ослаб относительно доллара США на 4,8% (в июле – 2,3%)», – говорится в отчете регулятора.
«Ведомости» писали, что в последние две недели курс вновь начал уверенно стремиться к значению в 100 руб./$, и финансовые власти, как и в прошлом месяце, начали предпринимать экстренные действия – видимо, чтобы не допустить преодоления этой отметки. 6 сентября после открытия торгов на уровне вблизи 98 руб./$ Банк России объявил об ускорении реализации валюты по операциям с фондом национального благосостояния (ФНБ) почти в 10 раз. Увеличение, впрочем, будет временным: ЦБ с 14 по 22 сентября будет ежедневно продавать валюту на сумму 21,4 млрд руб., «зеркалируя» рублевые вложения в инфраструктуру из ФНБ. Регулятор объяснил это возможным ростом спроса на валюту из-за предстоящего погашения Минфином еврооблигаций на $3 млрд в этом месяце.