Центробанк: в августе россияне продали иностранной валюты на 42,1 млрд рублей

«Ведомости» писали, что в последние две недели курс вновь начал уверенно стремиться к значению в 100 руб./$, и финансовые власти, как и в прошлом месяце, начали предпринимать экстренные действия – видимо, чтобы не допустить преодоления этой отметки. 6 сентября после открытия торгов на уровне вблизи 98 руб./$ Банк России объявил об ускорении реализации валюты по операциям с фондом национального благосостояния (ФНБ) почти в 10 раз. Увеличение, впрочем, будет временным: ЦБ с 14 по 22 сентября будет ежедневно продавать валюту на сумму 21,4 млрд руб., «зеркалируя» рублевые вложения в инфраструктуру из ФНБ. Регулятор объяснил это возможным ростом спроса на валюту из-за предстоящего погашения Минфином еврооблигаций на $3 млрд в этом месяце.