Путин предложил увеличить Дальневосточную ипотеку до 9 млн рублей
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ предложил повысить верхнюю планку Дальневосточной ипотеки до 9 млн руб.
«Предлагаю скорректировать параметры дальневосточной ипотеки, повысить ее привлекательность, <…> а именно поднять верхнюю планку кредита до 9 млн руб. для тех, кто желает приобрести жилье площадью свыше 60 кв. м», – сказал он.
Путин отметил, что у семей появится больше возможностей при выборе квартиры на первичном рынке недвижимости или при строительстве дома. Президент также предложил увеличить охват программы Дальневосточной ипотеки и сделать кредит доступным для всех сотрудников дальневосточных предприятий ОПК.
Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в России в 2019 г. Основной целью является улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе и развитие местного строительного рынка. Изначально такую ипотеку могли получить только молодые семьи, но в 2022 г. ее действие было распространено на всех врачей и преподавателей, которые не менее 5 лет проработали по специальности в дальневосточной организации.
В декабре 2022 г. программу с льготной ставкой 2% продлили до конца 2030 г.