Путин предложил увеличить Дальневосточную ипотеку до 9 млн рублей

Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в России в 2019 г. Основной целью является улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе и развитие местного строительного рынка. Изначально такую ипотеку могли получить только молодые семьи, но в 2022 г. ее действие было распространено на всех врачей и преподавателей, которые не менее 5 лет проработали по специальности в дальневосточной организации.