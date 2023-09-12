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Финансы

Путин предложил увеличить Дальневосточную ипотеку до 9 млн рублей

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ предложил повысить верхнюю планку Дальневосточной ипотеки до 9 млн руб. 

«Предлагаю скорректировать параметры дальневосточной ипотеки, повысить ее привлекательность, <…> а именно поднять верхнюю планку кредита до 9 млн руб. для тех, кто желает приобрести жилье площадью свыше 60 кв. м», – сказал он.

Путин отметил, что у семей появится больше возможностей при выборе квартиры на первичном рынке недвижимости или при строительстве дома. Президент также предложил увеличить охват программы Дальневосточной ипотеки и сделать кредит доступным для всех сотрудников дальневосточных предприятий ОПК. 

Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в России в 2019 г. Основной целью является улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе и развитие местного строительного рынка. Изначально такую ипотеку могли получить только молодые семьи, но в 2022 г. ее действие было распространено на всех врачей и преподавателей, которые не менее 5 лет проработали по специальности в дальневосточной организации.

В декабре 2022 г. программу с льготной ставкой 2% продлили до конца 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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