Путин заявил, что не видит непреодолимых проблем и сложностей с курсом рубля
Президент России Владимир Путин заявил, что не видит непреодолимых проблем и сложностей с курсом рубля, а также поддержал увеличение Центробанком ключевой ставки.
«Да, это конечно вопрос, который требует своего кропотливого исследователя в виде Центрального банка и правительства Российской Федерации – финансовый властей так называемых. Но в целом я не думаю, что тут есть какие-то совсем уж непреодолимые проблемы и сложности», – сообщил президент.
Говоря о поднятии ключевой ставки до 12%, глава государства объяснил, что Центробанк был вынужден это сделать из-за поднятия инфляции.
«ЦБ отреагировал на это – он не мог не отреагировать. И я думаю, правильно сделал, своевременно. Да, это сокращает возможности для кредитования, немножко сдерживает развитие экономики, но зато существенным фактором является для снижения инфляционных рисков. Все нужно делать своевременно», – подчеркнул президент.
15 августа Банк России на внеплановом заседании поднял ключевую ставку с 8,5 до 12%. Причиной стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий. Центробанк также допускает дальнейший рост ставки, если проинфляционные риски усилятся. Этот вопрос могут рассмотреть на плановом заседании 15 сентября.