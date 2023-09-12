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Финансы

Путин заявил, что не видит непреодолимых проблем и сложностей с курсом рубля

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит непреодолимых проблем и сложностей с курсом рубля, а также поддержал увеличение Центробанком ключевой ставки.

«Да, это конечно вопрос, который требует своего кропотливого исследователя в виде Центрального банка и правительства Российской Федерации – финансовый властей так называемых. Но в целом я не думаю, что тут есть какие-то совсем уж непреодолимые проблемы и сложности», – сообщил президент.

Говоря о поднятии ключевой ставки до 12%, глава государства объяснил, что Центробанк был вынужден это сделать из-за поднятия инфляции.

«ЦБ отреагировал на это – он не мог не отреагировать. И я думаю, правильно сделал, своевременно. Да, это сокращает возможности для кредитования, немножко сдерживает развитие экономики, но зато существенным фактором является для снижения инфляционных рисков. Все нужно делать своевременно», – подчеркнул президент.

Ранее по теме: Ключевая ставка – 12%: что будет с депозитами, рублем, инфляцией и экономикой

15 августа Банк России на внеплановом заседании поднял ключевую ставку с 8,5 до 12%. Причиной стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий. Центробанк также допускает дальнейший рост ставки, если проинфляционные риски усилятся. Этот вопрос могут рассмотреть на плановом заседании 15 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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