Путин заявил, что не видит непреодолимых проблем и сложностей с курсом рубля

«Да, это конечно вопрос, который требует своего кропотливого исследователя в виде Центрального банка и правительства Российской Федерации – финансовый властей так называемых. Но в целом я не думаю, что тут есть какие-то совсем уж непреодолимые проблемы и сложности», – сообщил президент.