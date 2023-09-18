Казахстан внедрит цифровой тенге до конца 2025 года

В России разработка цифрового рубля началась в 2020 г. В августе этого года заработал закон о его внедрении в качестве третьей формы национальной валюты наравне с наличной и безналичной. Разница между ними лишь в том, что безналичные рубли хранятся на счетах в банке, а цифровые будут находиться на платформе ЦБ, доступ к которой граждане могут получить бесплатно через привычное мобильное приложение любого банка, в котором они являются клиентами.