Казахстан внедрит цифровой тенге до конца 2025 года
Цифровой тенге будет внедрен в Казахстане в три этапа до конца 2025 г., сообщила пресс-служба Нацбанка республики.
«Цифровой тенге будет внедрен в три фазы в срок до конца 2025 г. В соответствии с дорожной картой реализации проекта в 2023 г. будет реализован первый этап», – говорится в сообщении.
Всего, пояснил регулятор, проработано два направления развития платформы цифрового тенге – опытно-промышленного и исследовательского. Первое предполагает реализацию базовых сценариев использования цифрового тенге как платежного средства, а второе – тестирование трансграничных расчетов в цифровых валютах центральных банков, взаимодействие с участниками рынка цифровых активов и др.
Нацбанк Казахстана подчеркнул, что цифровая валюта призвана не заменить существующие способы расчета, а использоваться параллельно им. Так, с запуском цифрового тенге повысится доступность финансовых услуг и эффективность госрасходов, появятся возможности для разработки новых финансовых продуктов, резюмировал регулятор.
В России разработка цифрового рубля началась в 2020 г. В августе этого года заработал закон о его внедрении в качестве третьей формы национальной валюты наравне с наличной и безналичной. Разница между ними лишь в том, что безналичные рубли хранятся на счетах в банке, а цифровые будут находиться на платформе ЦБ, доступ к которой граждане могут получить бесплатно через привычное мобильное приложение любого банка, в котором они являются клиентами.
Банк России начал первые реальные операции с цифровым рублем 15 августа в 11 городах. В пилоте будут участвовать порядка 600 граждан и 30 торговых точек, но вскоре регулятор планирует расширить количество участников. На первом этапе будут тестироваться открытие цифровых кошельков банкам и их клиентам – гражданам и компаниям, переводы между клиентами и оплата в торговых точках по QR-коду.