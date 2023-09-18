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Финансы

Казахстан внедрит цифровой тенге до конца 2025 года

Ведомости

Цифровой тенге будет внедрен в Казахстане в три этапа до конца 2025 г., сообщила пресс-служба Нацбанка республики.

«Цифровой тенге будет внедрен в три фазы в срок до конца 2025 г. В соответствии с дорожной картой реализации проекта в 2023 г. будет реализован первый этап», – говорится в сообщении.

Всего, пояснил регулятор, проработано два направления развития платформы цифрового тенге – опытно-промышленного и исследовательского. Первое предполагает реализацию базовых сценариев использования цифрового тенге как платежного средства, а второе – тестирование трансграничных расчетов в цифровых валютах центральных банков, взаимодействие с участниками рынка цифровых активов и др.

Нацбанк Казахстана подчеркнул, что цифровая валюта призвана не заменить существующие способы расчета, а использоваться параллельно им. Так, с запуском цифрового тенге повысится доступность финансовых услуг и эффективность госрасходов, появятся возможности для разработки новых финансовых продуктов, резюмировал регулятор.

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В России разработка цифрового рубля началась в 2020 г. В августе этого года заработал закон о его внедрении в качестве третьей формы национальной валюты наравне с наличной и безналичной. Разница между ними лишь в том, что безналичные рубли хранятся на счетах в банке, а цифровые будут находиться на платформе ЦБ, доступ к которой граждане могут получить бесплатно через привычное мобильное приложение любого банка, в котором они являются клиентами.

Банк России начал первые реальные операции с цифровым рублем 15 августа в 11 городах. В  пилоте будут участвовать порядка 600 граждан и 30 торговых точек, но вскоре регулятор планирует расширить количество участников. На первом этапе будут тестироваться открытие цифровых кошельков банкам и их клиентам – гражданам и компаниям, переводы между клиентами и оплата в торговых точках по QR-коду. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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